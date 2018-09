© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande attesa in casa Npc Fara in Sabina, che questa sera davanti al proprio pubblico presenterà la prima squadra, il settore giovanile e tutte le attività intraprese dalla società del presidente Luigi Foroni e portate avanti con successo.La società farense, forte anche della collaborazione con la Npc Rieti, si appresta a vivere una stagione piena di novità, soprattutto sul piano dello svilppo del settore giovanile, che per la prima volta ha raggiunto numeri importanti, mentre in orbita prima squadra è stata rinnovata la collaborazione con la Virtus Monterotondo.La presentazione è fissata per questa sera, ore 20.00 presso "L'Oasi del Buongustaio", si parte subito con il settore giovanile, che quest'anno schiererà per la prima volta due formazioni in campionati federali, si tratta dell'Under 15 e dell'Under 16.Poi spazio alla prima squadra pronta a prendere parte al campionato di serie D umbro, che da poco ha conosciuto le sue avversarie, una squadra giovanissima, dove un classe 97' è il più "anziano" del gruppo, dopo la presentazione del roster, interverrano il coach De Luca e il capitano Tommaso Pretto.Ma il vero fiore all'occhiello della Npc Fara in Sabina, è il progetto della foresteria, appena realizzato e che partirà da questa stagione, sarà presentato questa sera, con la presenza del sindaco del comune di Fara in Sabina, Davide Basilicata, che porterà il suo saluto alla società e alla squadra.