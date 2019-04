Npc Fara in Sabina

ALTRI RISULTATI, GARA 1 QUARTI

RIETI - La Npc Fara in Sabina cade ad Ellera, gara 1 dei quarti di finale termina 92-74, questa sera si torna in campo a Passo Corese, l'obiettivo è portare la serie a gara 3. In Umbria, gli uomini di Colantoni sono protagonisti di una bella prestazione, con padroni di casa che ribaltano il match nell'ultimo periodo, dopo che l'Elfa era stata in grado di chiudere 64-64 alla penultima sirena.Coach Colantoni commenta così la prestazione della sua squadra: «Abbiamo giocato una buonissima pallacanestro che ci ha permesso di combattere e vincere due quarti contro la prima della classe a casa sua. Abbiamo fatto 16 punti più di loro su azione, mentre loro hanno segnato molto di più a cronometro fermo. Difesa a uomo da entrambe le parti per 30 minuti nei quali siamo stati superiori nella circolazione di palla e selezione dei tiri. Dopo il terzo quarto chiuso in perfetta parità siamo andati in difficoltà contro la loro zona è da lì è nato il divario dovuto però anche ai due bruttissimi episodi di simulazione di fallo subito da parte del loro centro che ci sono costati, sul - 4 a sette minuti dal termine, 2 antisportivi con conseguente espulsione di Ivan Godoy. Episodi che solo gli arbitri non sono riusciti a vedere».L'appuntamento è per oggi pomeriggio, palla a due fissata alle 18 al PalaSport di Passo Corese, vincere significherebbe riaprire la serie e continua a sperare nel passaggio del turno.: Meschini 5, Truksin 7, Cernic 24, Granata 9, Godoy 7, Salamone F. 6, Salamone G. 16. All. ColantoniBasket Spello Sioux Interamna Basket Terni 91 - 44Virtus Basket Terni Uisp Palazzetto Perugia 63 - 74Basket Gubbio Atomika Basket Spoleto 67 - 51