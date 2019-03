I COMMENTI

Complimenti ai ragazzi che nonostante la nostra cronica emergenza sono riusciti, anche se stremati, a raggiungere l'obiettivo di battere una squadra quotata come l'Interamna Terni, a mio avviso una delle migliori del torneo. L'unico appunto che posso fare è che quando raggiungiamo un vantaggio dobbiamo imparare a gestirlo meglio anche se è risaputo che questo è un "difetto" legato all'inesperienza di una squadra giovane, come quella che alleno».



IL TABELLINO

Npc Fara Sabina : Meschini, Cernic 7, Granata, Pretto 16, Rotaru ne, Godoy 11, Salamone F. 3, Salamone G. 15. All. Colantoni

Interamna Terni : Santucci, Danielli, Sebastiani 3, Dominici 3, Borsaro 14, Navarra 3, Macchioni 5, Alija 16, Longhi 4. All. Sampalmieri

Parziali : 22-8, 12-16, 13-10, 5-14.

Fonte BasketMarche.com



ALTRI RISULTATI, XI RITORNO

Sericap Cannara - Pall. Perugia 67-61

Bk Spello - Favl Viterbo 112-62

Giromondo Spoleto - Pall. Ellera 66-71

Bk Assisi - Atomika Spoleto 65 - 55

Deruta Bk - Bk Passignano da disputare

Virtus Bk Terni - Bk Gubbio 80-42



CLASSIFICA

Basket Spello Sioux 42

Pallacanestro Ellera 42

Virtus Basket Terni 34

Uisp Palazzetto Perugia 28

Atomika Basket Spoleto 28

Basket Gubbio 26

Npc Fara in Sabina 26

Interamna Basket Terni 22

Basket Assisi 22

Favl Basket Viterbo 20

Pallacanestro Giromondo Spoleto 18

Pallacanestro Perugia 18

Sericap Cannara 18

Basket Passignano 14

Deruta Basket 4

RIETI - Nell'undicesimo turno del campionato di serie D, torna a vincere la Npc Fara in Sabina, che al PalaSport di Passo Corese batte l'Interamna Basket Terni, 52-48.Si tratta del tredicesimo sigillo stagionale per la formazione del tecnico Colantoni, dopo la breve striscia di sconfitte e il turno di riposo forzato nell'infrasettimanale di mercoledì, l'Elfa è tornata a ruggire e si aggiudica due punti pesanti in ottica playoff. Gara dai buoni ritmi, con entrambe le formazioni in corsa per i playoff, che si sono affrontate senza esclusioni di colpi, dando vita a una bella sfida.Ad avere la meglio è stata la Npc Fara in Sabina, brava a condurre fin dalle prime battute il ritmo del gioco, realizzando subito un parziale pesante di 22-8. Ritmi alti anche a partire dalla seconda frazione, con i padroni di casa che conducono per tre quarti toccando la doppia cifra. Nel finale arriva la reazione della formazione ternana, ma l'Elfa riesce a mantenere il vantaggio, mettendo in cassaforte altri due punti. Vittoria di notevole importanza, anche in vista del finale di stagionale, mancano infatti soltanto quattro gare al termine della regular season.Sull'ultima gara coach Colantoni dichiara: «