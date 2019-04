© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina la stagione per la Npc Fara in Sabina, sconfitta a tavolino, 0-20, per l'assenza del medico, con Ellera che si aggiudica la serie 2-0 e passa il turno. Prima della gara, con la palla a due fissata alle 20.30, il medico dell'Elfa aveva comunicato al club qualche minuto di ritardo, ma il regolamento non prevede alcuna attesa per l'arrivo del medico, con il la società sabina che ha tentato di rimediare all'incoveniente, ma è arrivata immediatamente la decisione degli arbitri che hanno consegnato la vittoria agli umbri, con gli uomini di Colantoni costretti al rientro negli spogliatoi dopo il riscaldamento.Dopo la sconfitta in gara 1 c'era voglia di riscatto in casa Npc, come conferma il patron Foroni, che fa anche un bilancio della stagione:«C'è grande rammarico per questa decisione, ma già da ieri sera, ho voluto ringraziare tutti i ragazzi e lo staff. Dopo che ci è stato consegnato il referto, ho raccolto i ragazzi e le famiglie nello spogliatoio, ringraziandoli per l'impegno che ci hanno messo fin dall'inizio. A inizio anno abbiamo dichiarato che avremmo raggiunti i playoff, e cosi è stato. L'ottavo posto finale è frutto sia dei demeriti di chi ci ha lasciato, preferendo altre strade, sia per i meriti di chi è rimasto, credendo nel progetto fino alla fine, lo dimostrano i risultati, quando qualcuno ha pensato di lasciare, invece di stringere i denti, eravamo in lotta per il quarto posto. Abbiamo chiuso il campionato in 8, c'era anche qualche 2003, il più anziano del gruppo è del 1997, in allenamento non riuscivamo più a fare un 5vs5. Questa è una società giovane, che esiste da soli quattro anni, ma ha già raggiunto risultati importanti».