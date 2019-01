IL TABELLINO

RIETI - Vittoria per la Npc Fara in Sabina, nella prima giornata del girone di ritorno, la formazione sabina batte il Basket Assisi: 74-48 il punteggio finale.L'Elfa con questo successo torna a sperare nei playoff, distanti soltanto due punti, avvicinandosi sempre di più al gruppone delle squadre a 16 punti.Nonostante le 26 lunghezze di vantaggio nel finale, è stata una sfida equilibrata nelle prime due frazioni di gioco, con le due formazioni vicine nel punteggio, 33-31 all'intervallo lungo.Al rientro, terzo quarto perfetto per i padroni di casa, in grado di chiudere la terza frazione con 19 punti di vantaggio, mostrando un buon attacco e una grande intensità difensiva. Nell'ultimo quarto la formazione coresina chiude la pratica, con coach Colantoni che concede minuti a tutti i ragazzi a disposizione. Tra le fila dell'Elfa tutti a referto, top scores del match, Godoy e Pretto, per loro 16 punti.Vittoria che lascia segnali positivi al coach Colantoni, che commenta così il successo: «Sono molto soddisfatto del gioco espresso dai miei giocatori, anche se c'è molto da lavorare si intravede quella " pulizia " che chiedo dall'inizio. Ora ci dobbiamo preparare bene soprattutto mentalmente per la prossima partita contro Deruta, che proprio perché è il fanalino di coda di questo campionato nasconde le insidie proprie di chi gioca con la serenità di chi non ha nulla da perdere».: Meschini 3, Fuligni 3, Cernic 9, Granata 5, Celani 5, Pretto 16, Godoy 16, Salamone F. 5, Salamone G. 7, Duranovic 5. All. Colantoni: Mazzotti 7, Bertoli, Papa 6, Valli, Sensi, Frustichino, Quercia 5, Gambelunghe 4, Bartocci 7, Millucci 9, Caputo 10. Ceccobelli: 18-10, 15-21, 23-6, 18-11(fonte BasketMarche.com )Interamna Basket Terni - Atomika Basket Spoleto 74 - 54Pallacanestro Giromondo Spoleto - Virtus Basket Terni 61 - 64Pallacanestro Ellera - Sericap Cannara 89 - 60Uisp Palazzetto Perugia - Basket Spello Sioux 48 - 70Favl Basket Viterbo - Basket Passignano 74 - 59Basket Gubbio - Pallacanestro Perugia 80 - 57Basket Spello Sioux 28Pallacanestro Ellera 26Virtus Basket Terni 20Interamna Basket Terni 16Uisp Palazzetto Perugia 16Basket Gubbio 16Atomika Basket Spoleto 16Favl Basket Viterbo 16Basket Assisi 16Npc Fara in Sabina 14Pallacanestro Perugia 14Pallacanestro Giromondo Spoleto 8Sericap Cannara 8Basket Passignano 6Deruta Basket 4