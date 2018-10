© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono entrati nel vivo i campionati minori di basket, che vedono ai nastri di partenze poche squadre reatine, con la sola Npc Willie in serie C Silver, al piano di sotto, ma nel campionato umbro, troviamo la Npc Fara in Sabina, dopo che la ForestaSmall ha annunciato il ritiro dal campionato.Inizialmente iscritta al campionato di serie C Silver umbro, la ForestaSmall aveva chiesto e ottenuto l'autoretrocessione in serie D, ma nuove problematiche, hanno impedito alla storica società reatina la partecipazione al campionato con la prima squadra, infatti l'incertezza sui futuri sviluppi dei lavori del PalaCordoni, non ha aiutato certamente la programmazione della nuova stagione, che comunque ha già preso il via, perchè il direttore generale Gioacchino Fusacchia, ha allestito varie formazioni pronte a darsi battaglia nei vari campionati giovanili.Intanto la Npc Fara in Sabina ha messo in cassaforte i primi due punti della stagione, battendo in casa il Deruta Basket, con il punteggio di 78-63, una bella vittoria davanti i propri sostenitori, dove la squadra di coach De Luca, ha sempre avuto il pallino del gioco, chiudendo in vantaggio ogni quarto. Spicca la bella prova di Cernic autore di 19 punti, molto bene anche Salamone e Godoy entrambi in doppia cifra.Al debutto la Npc Fara in Sabina, era uscita sconfitta dalla sfida contro l'Assisi Basket, per 61-55, pagando un brutto primo quarto, gara già dimenticata dopo la bella prestazione contro Deruta, ora testa alla seconda trasferta stagionale, infatti domenica la squadra di patron Foroni affronta la Pallacanestro Cannara.