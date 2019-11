Npc Willie

RIETI - Nella IV giornata di serie C Silver, la Npc Willie va ko sul campo del La Salle, vincono i padroni di casa 81-55. I romani, imbattuti in questo avvio di campionato, controllano il match fin dalla palla a due e vanno all'intervallo sul 39-25. Nella ripresa, Fornara prova a rimettere a galla i suoi, con una timida reazione, ma La Salle gestisce il vantaggio con sicurezza fino alla sirena. Tra le file della compagine di Angelucci, ancora in mostra Lorenzo Fornara, 18 punti nell'ultima uscita, confermando così i numeri importanti di questo avvio di stagione: infatti con 23.7 punti di media a partita, nella classifica marcatori è dietro soltanto a Matteo Grande della Stelle Marine. Da registrare anche l'ottimo esordio di Nacchia, classe 2002, ai primi passi da senior si fa trovare pronto e mette a referto 9 punti. Ora coach Angelucci già dal prossimo impegno casalingo contro la capolista Fonte Roma, attende il rientro di qualche pedina fondamentale, a partire da Granato, finora mai impiegato. Sul momento della formazione coach Angelucci afferma:«Sapevamo che sarebbe stato un cammino difficile, dopo aver deciso come società di ridurre drasticamente il numero dei senior, in realtà è rimasto il solo Granato, ma non ancora impiegato. Queste prime quattro giornate ci hanno visto affrontare tutte formazioni in lotta per la promozione, anche se abbiamo avuto un miglioramento di prestazione era inevitabile perdere considerando le assenze di Finco, Marcetic, Vujanac e Annibaldi, che sicuramente hanno influito nel risultato finale. Noi siamo tranquilli, lavoriamo in palestra, notiamo partita dopo partita il miglioramento dei ragazzi e siamo sicuri che nel tempo riusciremo a toglierci qualche soddisfazione».: Nacchia 9, Brandi 5, Bizzoni 2, Colasanti, Emiliani 6, D'Ambrosio 6, Buccioni 7, Ramacogi, Ciani D., Ciani L. 2, Fornara 18. All. Angelucci Ass. MarzioliFonte Roma 8Stelle Marine 8La Salle 8Vis Nova 6Anagni 6Ferentino 4Aprilia 4Vigna Pia 2Borgo Don Bosco 0Roma Eur 0Colleferro 0Rieti 0Battuta d'arresto per la formazione dell'Under 20, sconfitta tra le mura amiche 46-62, contro la Uisp XVIII. Decisivo il brutto terzo quarto, gli ospiti infatti realizzano il break decisivo che permette alla Uisp di scappare e strappare due punti al PalaSojourner. Sugli scudi nuovamente Fornara e Nacchia.: Cornacchiola 4, Nacchia 11, Rughetti, Marchetti 7, Fornara 13, Ciani D., Emiliani 3, Ciani L. 2, Santarelli 4, Ramacogi, Matteucci, Colasanti 2. All. Angelucci