CLASSIFICA

RIETI - Nonostante una prova più che generosa la Npc Willie non riesce nell’impresa e va ko sul campo della capolista Fonte Roma, 83-65 il finale. Al di là della sconfitta, l’ultima uscita lascia spunti propositivi a coach Angelucci, costretto ad affrontare il difficile impegno fronteggiando le assenze pesanti di Granato, Buccioni, Bizzoni e Santarelli.Dopo un primo quarto ad armi pari, chiudo 19-19, i romani iniziano a premere sull’acceleratore e metà gara Fonte Roma conduce 43-30. Al rientro gli ospiti con i canestri di Nacchia, Fornara e Vujanac tentato di sorprendere la capolista, che respinge gli attacchi della Npc Willie con Dell’Oca, top scorer con 25 punti, che mette la firma al successo.Spicca di nuovo l’ottima prova di Lorenzo Fornara (nella foto di Alice Matteucci), autore di 19 punti, che commenta così la prova della squadra: «Sapevamo che non era affatto facile, ma non mi aspettavo questa risposta positiva da parte nostra: abbiamo iniziato bene ma dopo sono uscite fuori le loro qualità. Resto comunque soddisfatto per l’approccio avuto contro una squadra così forte».Ora il team di Angelucci è atteso da un lungo stop, si tornerà in campo il 7 marzo per la sfida interna contro Ferentino. La compagine ciociara da qualche partita può contare sull’apporto di Manuel Caceres: argentino con un passato importante nelle categorie superiori, fu avversario e nemico della Npc ai tempi della finale con Latina nel 2014, compagno di squadra di Pastore, in campo ritroverà Granato, allora capitano della Npc. Sarà del match anche Silvio De Pippo, per lui un passato con la maglia della Npc.: Nacchia 17, Luzzi 7, Emiliani, Marcetic 2, D'Ambrosio, Ramacogi, Annibaldi, Fornara 19, Vujanac 20. All. AngelucciFonte Roma 30Stelle Marine 26Vis Nova e Anagni 24Ferentino 20La Salle e Vigna Pia 18Aprilia, Don Bosco e Roma Eur 8Rieti 4Colleferro 2