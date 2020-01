CLASSIFICA

RIETI - Si sblocca la classifica della Npc Willie, in maniera insolita, ma in un momento chiave della stagione e per di più contro una diretta concorrente: infatti lo scontro salvezza con il Roma Eur è stato assegnato a tavolino ai reatini 20-0 per mancanza del medico, figura obbligatoria nei campionati senior e di cui la società ospitante è responsabile. Con le squadre in campo e il conto alla rovescia per la palla a due iniziato, il direttore di gara ha constatato l’assenza del medico e ha lasciato andare le formazioni.Ieri la decisione della Fip di assegnare la vittoria a tavolino, che consegna così al team di Angelucci due punti pesantissimi anche per un eventuale differenza canestri. Sabato però si torna in campo, al PalaSojourner arriva Colleferro per un altro match clou in chiave salvezza, dove però la Npc Willie potrà contare sull’apporto e sull’esperienza di Federico Granato, che presenta così la sfida:«Alla partita arriviamo con serenità, perché sinceramente il fatto di sabato sera potrebbe rappresentare la svolta. Ora spetta a noi dimostrare di meritare la salvezza e la partita di sabato è decisiva, sperando di riuscire almeno una volta a presentarci al completo».Fonte Roma e Anagni 18Vis Nova 16Stelle Marine e Vigna Pia 14Ferentino 12La Salle 10Don Bosco e Aprilia 6Rieti, Colleferro e Roma Eur 2