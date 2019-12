Npc Willie

Npc Willie Bk Rieti

RIETI - Arriva un'altra sconfitta per la Npc Willie, questa volta con un passivo pesante: 89-55 il punteggio finale contro il Vigna Pia. A Roma, la formazione di Angelucci non ripete la bella prestazione interna offerta contro l'Anagni e fa i conti con l'ottava sconfitta consecutiva. Contro il Vigna Pia coach Angelucci è costretto a schierare una formazione rimaneggiata e giovanissima, date le numerose assenze: oltre agli infortunati Marcetic e Finco, non hanno preso parte alla trasferta romana i vari Granato, Fornara, Bizzoni, Brandi e Nacchia.I padroni di casa partono forte e rifilano subito un +21 pesante al termine della prima frazione, con i reatini costretti così ad inseguire fin da subito. Il Vigna Pia continua a condurre la gara con tranquillità, ma per Vujanac e compagni arriva la reazione d'orgoglio con i canestri di D'Ambrosio e Santarelli. La maggiore fisicità dei padroni di casa e le pessime percentuali della Npc Willie fanno si che la gara si chiuda in anticipo. Ora testa alla sfida del PalaSojourner contro il Borgo Don Bosco, diretta avversaria per la corsa alla salvezza e reduce dal successo contro Colleferro, fanalino di coda assieme ai reatini.: D'Ambrosio 10, Santarelli 11, Colasanti 2, Emiliani 2, Buccioni 5, Grillo 2, Ramacogi 2, Annibaldi 7, Ciani L. 6, Ciani D., Vujanac 8. All.AngelucciAnagni 16Vis Nova, Fonte Roma 14Stelle Marine 12Vigna Pia, La Salle 10Ferentino 8Aprilia 6Borgo Don Bosco, Roma Eur 2Colleferro, Rieti 0Sconfitta interna per l'U20, in campo lunedì sera contro l'Anzio, corsara 68 a 64. Momento negativo per gli amarantocelesti che restano in decima posizione, a quota 4 punti. C'è ancora da recuperare la gara di Gaeta, mentre nel prossimo turno i reatini faranno visita al Roma Nord.: Cornacchiola 5, Bizzoni 10, Annibaldi 9, Fornara 12, Ciani 2, Fusacchia ne, Emiliani 2, Marcetic ne, Ramacogi ne, Matteucci, Colasanti 4, Vujanac 20. All. Marzioli