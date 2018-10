© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Seconda giornata di campionato per la Npc Willie Rieti, che domenica al PalaSojourner (ore 17.30), in virtù dell'anticipo tra la Zeus e Trapani, ospita la Fortitudo Anagni MMX, per il primo impegno casalingo dei reatini.La Npc Willie cerca il riscatto, la squadra ha preparato la sfida di domenica tutta la settimana, analizzando gli errori commessi contro la Virtus Basket Pontinia, che si sono rivelati fatali per la schiacciante vittoria pontina.Certa l'assenza di Colantoni, sul quale coach De Ambrosi potrebbe non contare per tutta la stagione, a causa di motivi di lavoro, la Npc Willie affronterà Anagni con 4 senior e il resto tutti giovani, i ciociari arrivano a Rieti carichi per la vittoria ottenuta contro St. Charles, per 83-61, contro una formazione, quella romana simile alla Npc Willie, con molti giovani nel roster.La squadra di coach Iacoangeli nella prima gara di campionato ha dimostrato una buona solidità difensiva, è una squadra dove compaiono molti giocatori esperti, insieme a giovani interessanti, che non hanno sfigurato alla prima giornata, che cercheranno di riconfermarsi nella delicata trasferta reatina.Chi si aspetta una risposta importante dai suoi ragazzi, è coach De Ambrosi: «A livello di concentrazione e intensità mi aspetto miglioramenti rispetto alla prima giornata, dobbiamo diventare una squadra che giochi una pallacanestro di energia, di pressione a tutto campo, essendo così giovani».