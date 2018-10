IL TABELLINO

Virtus Velletri

Npc Willie Bk Rieti

Parziali

ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Alla Npc Willie non riesce l'impresa, infatti, pur disputando una buona gara, Rieti cade sul filo della sirena, sul parquet della Virtus Velletri con il punteggio di 71-69, i padroni di casa ottengono così il secondo successo consecutivo, mentre i reatini restano a due punti.Una partita dura fin dalle prime armi, con un sostanziale equilibrio per i primi due quarti, il primo tempo si chiude 39 - 37, mentre al rientro la Npc Willie si distrae, lasciando troppo spazio alla Virtus, che si porta al +15, il terzo quarto termina con Velletri in testa, 62-52.Ma è nell'ultimo quarto che la sfida si accende, una combattiva Npc Willie non molla di un centimetro, spinta dal tandem Petrucci-Carosi, 52 punti per loro sabato, Rieti cresce in difesa, ed è il solito Petrucci a recuperare un pallone, portando gli amarantocelesti sul -1 a 16''. De Ambrosi richiama i suoi in panchina, per disegnare l'ultimo attacco, la Npc Willie ha la possibilità di vincere, ma proprio al rientro, succede l'incredibile, l'arbitro fischia un clamoroso tecnico, a detta del direttore di gara, infatti la panchina reatina si sarebbe alzata in segno di esultanza, nell'ultima azione. Un fischio inaspettato, la decisione arbitrale taglia le gambe ai reatini, con Velletri che realizza e va sul +2, ma la Npc Willie riesce a costruire una buona azione, con il tiro dell'ottimo Carosi che sbatte sul ferro, spegnendo le speranze di una rimonta, che sarebbe stata meritata per la truppa di De Ambrosi.Una sconfitta che lascia comunque segnali positivi, su tutte la capacità di rientrare in partita, anche quando il match sembrava indirizzato verso i padroni di casa, bene anche le percentuali al tiro, e l'ottima solidità difensiva, che ha limitato in varie occasioni la Virtus Velletri.Il match di sabato ha confermato le buone impressioni attorno la squadra, che nella trasferta di sabato, si è presentata con le assenze degli under Annibaldi e Berrettoni, entrambi convocati da Rossi in prima squadra, inoltre i ragazzi di De Ambrosi, venivano da una settimana abbastanza difficile sul piano degli infortuni, che comunque non hanno impedito alla Npc Willie di sfornare una buona prestazione sul campo di Velletri, come conferma il coach nel dopo-gara, sempre più convinto dei buoni mezzi dalla sua squadra: «Viste le assenze, e la settimana di allenamenti non felicissima, avevo chiesto alla squadra di proseguire sulla stessa linea di concentrazione, intensità della partita con Anagni, devo dire che i ragazzi hanno risposto alle mie indicazioni, sono stati molto bravi a stare sempre dentro la gara, anche quando eravamo sotto di 15, avevamo la palla per vincere la partita, o per andare ai tempi supplementari, non ci siamo riusciti, ma mi tengo le cose positive, i senior stanno dando il loro contributo, gli under stanno crescendo partita dopo partita».Unica nota negativa le decisioni arbitrali prese nel corso della partita, e in particolare, nel momento della rimonta dei reatini, che hanno penalizzato e non poco il risultato finale: «Sono arrabbiato per qualche decisione arbitrale, a dir poco sconcertante, che non ci dovrebbero essere», afferma De Ambrosi.Ora per la Npc Willie, si torna a lavorare in palestra, per preparare la sfida di sabato 3 novembre contro Fonte Nuova, al PalaSojourner.: Borro 12, Carturan 7, Di Biase 11, Miele 5, Lauretti ne., Marinelli 9, Prosperi F. 6, Misolic 3, Insero 4, Acciaioli ne, Puleo 12, Mancini 2. All. Libutti Ass. Prosperi M.: Grillo ne, Brandi, Petrucci 27, Carosi 25, Festuccia, De Angelis 7, Finco 2, Ciani ne,Bizzoni, Fornara 4, Vujanac 4. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni: 24-18; 15-19; 23-15; 9-17Virtus Bk Pontinia - Basket Cassino 85 - 65Fortitudo Anagni - Scuola Bk Frosinone 92 - 94 dtsFonte Roma Bk - St.Charles 75 - 66Roma Eur - Stelle Marine 51 - 74Virtus Bk Pontinia 6Vigna Pia 4Stelle Marine 4Virtus Velletri4Scuola Bk Frosinone 4Fortitudo Anagni 2Fonte Roma Bk 2Roma Eur 2NPC Willie Bk Rieti 2Basket Cassino 0St.Charles 0