RIETI - La miglior Npc Willie stagionale sfiora il colpaccio contro la capolista Anagni, 73-75 il finale. Buona partenza degli uomini di Angelucci, in regia Annibaldi compie un buon lavoro, Vujanac e Nacchia segnano canestri importanti, che spediscono Rieti sul 21-4. Anagni reagisce, ma anche nella seconda frazione la Npc Willie è avanti: si accende Granato (nella foto di Alice Matteucci) e si va all'intervallo sul 41-36. Al rientro Rieti fatica ad attaccare la zona anagnina, gli ospiti provano a scappare e toccano il +9. La compagine reatina reagisce: Ciani e Granato rispondono a suon di triple ed è proprio il capitano a siglare la tripla della parità a 15'' dal termine. Anagni tenta il tiro del sorpasso con Pasqualoni, che fallisce, a rimbalzo è reattivo Coluzzi, bravo a siglare il canestro della vittoria. Prima gioia stagionale sfumata sul più bello per il team di Angelucci, che comunque può godersi parecchi passi avanti mostrati dai suoi ragazzi. Resta l'amaro in bocca per i tanti falli fischiati, che hanno indirizzato la partita verso i ciociari: solo 6 i tiri liberi assegnati ai reatini, di fronte ai 30 degli ospiti.: Brandi, Nacchia 12, Bizzoni, Santarelli, Emiliani, Granato 21, Ciani 8, D'Ambrosio, Buccioni 3, Ramacogi, Annibaldi, Vujanac 24. All. AngelucciAnagni 14Vis Nova 12Fonte Roma 12Stelle Marine 10La Salle 10Ferentino 8Vigna Pia 8Aprilia 6Roma Eur 2Don Bosco 0Colleferro 0Rieti 0Cade anche l'Under 20 sul campo della Virtus Valmontone termina 90-76. Sconfitta amara per gli amarantocelesti che restano così al nono posto: già da domani la compagine reatina sarà chiamata ad invertire la rotta, c'è la sfida sul campo di Gaeta.: Cornacchiola 14, Rughetti 2, De Sanctis, Fornara 21, Fusacchia 3, Emiliani 4, Ciani 15, Marcetic ne, Matteucci, Vujanac 17. All: Ruggieri.