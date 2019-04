IL TABELLINO

Roma Eur

Npc Willie Bk Rieti

Parziali:

ALTRI RISULTATI, XI DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Ultima di campionato per la Npc Willie, nell'undicesima giornata di serie C Silver, i reatini con la salvezza già archiviata da tempo, hanno fatto visita al Roma Eur, che passa 68-56 riuscendo così a chiudere al decimo posto, raggiungendo il miglior piazzamento per i playout, con St.Charles che chiude all'ultimo posto.Gli ospiti guidati per l'occasione da coach Berrettoni, che sostituiva il tecnico De Ambrosi, nonostante non avessero più nulla da chiedere, hanno dato vita a una vera battaglia, rendendo la vita difficile ai romani, costretti invece a vincere. Partono meglio gli ospiti, che costringono i romani ad inseguire per metà gara, toccando anche le 10 lunghezze di vantaggio. Sul finale di secondo quarto c'è la reazione dei padroni di casa, che prima realizzano il sorpasso, mentre al rientro arriva il parziale decisivo ribalta la sfida. Nell'ultimo periodo i reatini si rifanno sotto pericolosamente, ma gli uomini di Calzoni riescono a difendere il risultato, ottenendo così due punti di vitale importanza per il cammino del Roma Eur.L'ultimo turno ha delineato anche il quadro finale del girone A: gli uomini di De Ambrosi forti del nono posto, che garantisce la salvezza diretta, chiudono al PalaTellene la stagione, mentre saranno proprio Roma Eur e St.Charles le formazione che sfideranno le ultime due classificate del girone B, per evitare la retrocessione in serie D. In vetta, chiudono in tre a quota 32, per la classifica avulsa è il Vigna Pia la prima classificata del girone A, che incontrerà così al primo turno l'ottava classificata del girone B.: Liao 3, Melchiorri 12, D'Eustacchio, Costa 10, Di Leo 2, Pascotto 6, Armezzani 6, Proietti, Liberti 19, Angelini 8, Vasale 2, Berretta. All. Calzoni Ass. Morezzi: Brandi 5, Petrucci 17, De Angelis 2, Berrettoni L. 14, D'Ambrosio 4, Buccioni 5, Ramacogi, Annibaldi 9, Battisti. All. Berrettoni P. P. Ass. Marzioli12-16; 19-18; 22-9; 15-13Virtus Velletri - Fonte Roma Bk 83 - 59Fortitudo Anagni - Vigna Pia 46 - 75Virtus Bk Pontinia - St.Charles 73 - 58Stelle Marine - Scuola Bk Frosinone 90 - 85Vigna Pia 32Stelle Marine 32Virtus Velletri 32Virtus Bk Pontinia 28Scuola Bk Frosinone 20Basket Cassino 20Fonte Roma Bk 20Fortitudo Anagni 16NPC Willie Bk Rieti 10Roma Eur 6St.Charles 4