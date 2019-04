ALTRE GARE, XI RITORNO

RIETI - Undicesima giornata di serie C Silver, l'ultima del campionato, in cui i reatini di coach De Ambrosi faranno visita al Roma Eur, si gioca domani, sabato 13 aprile, ore 15.30 al PalaTellene. Con la salvezza già archiviata, raggiunta con ben due turni d'anticipo, Petrucci e compagni dopo i festeggiamenti per il traguardo raggiunto, faranno visita ai romani, condannati proprio dagli amarantocelesti alla lotta per non retrocedere, cercheranno i due punti per il miglior piazzamento nella griglia per i playout. All'andata terminò 70-65 per la Npc Willie, mentre domenica alla Carpoint Arena, i padroni di casa andranno alla ricerca del riscatto, dopo la sconfitta ai tempi supplementari rimediata sul campo della diretta concorrente St.Charles. Un ultimo turno che si prospetta ricco di colpi di scena sugli altri campi, con ben tre formazioni ancora in lotta per il primo posto, che a meno di clamorosi ribaltoni vedrà le tre di testa chiudere a quota 32 punti, con tutte e tre le battistrada impegnate con formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato.Virtus Velletri - Fonte Roma BkFortitudo Anagni - Vigna PiaVirtus Bk Pontinia - St.CharlesStelle Marine - Scuola Bk FrosinoneVigna Pia 30Stelle Marine 30Virtus Velletri 30Virtus Bk Pontinia 26Scuola Bk Frosinone 20Fonte Roma Bk 20Basket Cassino 20Fortitudo Anagni 16Npc Willie Bk Rieti 10Roma Eur 4St.Charles 4