IL TABELLINO

Npc Willie Bk Rieti

Stelle Marine

Parziali

ALTRI RISULTATI, X DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Una Npc Willie che non ha più nulla da chiedere al campionato, cade nell'ultimo impegno casalingo della stagione contro Stelle Marine, che torna in prima posizione. Al PalaSojourner termina 62-93, per i padroni di casa, già salvi, è stata l'occasione di salutare il proprio pubblico, dando apputtamento alla prossima stagione, la terza consecutiva in serie C Silver.Primi due quarti di equlibrio tra le due formazione, con gli ospiti che creano il primo vantaggio importante della loro partita sul finale di secondo quarto, grazie ai canestri di Tebaldi, per lui a fine serata saranno 47 i punti messi a segno. Anche la terza frazione è a tinte biancoverdi, con gli ospiti che realizzano il parziale per l'allungo decisivo, scarto troppo pesante per gli uomini di De Ambrosi, bravi a reagire nell'ultimo quarto, mettendo in difficoltà la compagine di Donato. Per la Stelle Marine, decisiva la grande prova di Tebaldi, che resta il miglior marcatore dell'intero campionato, mentre per i reatini, positive le prove di Petrucci, Berrettoni e De Angelis, che chiudono tutti e tre in doppia cifra. Ultimo impegno della stagione per la Npc Willie domenica prossima, c'è la sfida sul campo del Roma Eur.: Marcetic 3, Petrucci 16, Luzzi 2, De Angelis 15, Berrettoni 17, D'Ambrosio, Buccioni, Brandi, Ramagogi, Moran Godoy 3, Fornara 2, Emiliani 4. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni: Comin, Cascio 6, Maiello 9, Tebaldi L. 8, Pasquali, Amantini 7, Petrella 1, Tebaldi A. 47, Ciambrone 2, Bogunovich 4, Nannuzzi, Postiglione 9. All. Donato: 21-18; 19-30; 7-22; 15-23Fonte Roma Bk - Fortitudo Anagni 82 - 65Scuola Bk Frosinone - Basket Cassino 79 - 62Vigna Pia - Virtus Bk Pontinia 78 - 58St.Charles - Roma Eur 71 - 69 dtsVigna Pia 30Stelle Marine 30Virtus Velletri 30Virtus Bk Pontinia 26Scuola Bk Frosinone 20Fonte Roma Bk 20Basket Cassino 20Fortitudo Anagni 16NPC Willie Bk Rieti 10Roma Eur 4St.Charles 4