RIETI - Ultimo impegno casalingo, penultimo turno di serie C Silver, per una Npc Willie che non ha nulla più nulla da chiedere al campionato, con la salvezza già in tasca con ben due giornata d'anticipo, la formazione di coach De Ambrosi ospita la Stelle Marine. Si gioca domani, sabato 6 aprile, al PalaSojourner, alle 20.30, con gli ospiti del tecnico Donato, ancora in corsa per il primo posto, distante solo due lunghezze, davanti ci saranno i padroni di casa, che vorranno ben figurare davanti al proprio pubblico, per poi chiudere definitivamente la stagione una settimana più tardi contro il Roma Eur, condannato proprio dai reatini ai playout.La salvezza anticipata è stata un motivo di grande gioia per tutto l'ambiente, come conferma coach De Ambrosi: «Eravamo consapevoli che sarebbe stato un campionato difficile, c'era poi il risultato del campo vale a dire la salvezza diretta senza passare dai playout e anche qui è arrivata la consacrazione di un anno di impegno e sacrificio coniugando il risultato del campo con l'obiettivo di far crescere i ragazzi. Voglio ringraziare il mio fantastico staff, il vice Pier Paolo Berrettoni, i dirigenti Samuele Annibale e Marco Marzioli, il preparatore atletico Simone Passacantando, con i quali ho collaborato, superando le molteplici difficoltà che un campionato e una stagione come quella che sta terminando ci ha messo davanti. Solo noi sappiamo quanto è stata dura ma anche ricca di soddisfazioni perché le cose difficile sono sempre quelle che ti stimolano a migliorarti. A tutti va un grazie per la collaborazione, la passione, l'attaccamento al progetto e alla professionalità sempre dimostrato in questa bella cavalcata, in un' esperienza che alla fine credo abbia arricchito noi tutti. Ora ripartiamo ancora più concentrati verso le due gare finali per terminare al meglio la stagione».Fonte Roma Bk - Fortitudo AnagniScuola Bk Frosinone - Basket CassinoVigna Pia - Virtus Bk PontiniaSt.Charles - Roma EurNPC Willie Bk Rieti - Stelle MarineVirtus Velletri 30Vigna Pia 28Stelle Marine 28Virtus Bk Pontinia 26Basket Cassino 20Scuola Bk Frosinone 18Fonte Roma Bk 18Fortitudo Anagni 16NPC Willie Bk Rieti 10Roma Eur 4St.Charles 2