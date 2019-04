IL TABELLINO

Basket Cassino

Npc Willie Bk Rieti

RIETI - Al termine della IX giornata di ritorno è ufficialmente salva la Npc Willie, che nonostante il passo falso sul campo di Cassino, 88-80 il finale, ringrazia Vigna Pia che batte il Roma Eur, non lasciando così nessun margine di rimonta alla formazione romana. La vittoria interna sul Frosinone della scorsa settimana aveva già proiettato i reatini alla salvezza, ma la matematica lasciava ancora qualche possibilità al Roma Eur, ora certa dei playout, mentre la formazione di coach De Ambrosi centra l'obiettivo stagionale con due giornate d'anticipo. Terminerà quindi in anticipo la stagione dei reatini rispetto alle altre formazioni, con gli ultimi due impegni (sabato prossimo con le Stelle Marine in casa e quello successivo sul campo della Roma Eur): infatti resta ormai irrangiungibile l'ultimo posto utile per i playoff, posizione occupata dagli amarantocelesti tra la fine del girone d'andata e l'inizio del ritorno, dopo una buona striscia di risultati.Sabato invece sul campo del Basket Cassino è arrivata una sconfitta, dopo una bella prestazione che ha visto i reatini giocarsela a viso aperto e conquistata dai padroni di casa solo nel finale. Primo quarto ad alta intensità con gli ospiti che trovano le vie del canestro con continuità grazie alle conclusioni di Petrucci e Berrettoni, entrambi protagonisti di due grandi prove. La prima frazione si chiude 18-17, ma a partire dal secondo quarto che i reatini mettono la freccia avanti, trovando il primo vantaggio importante della gara e lasciando così buoni propositi all'intervallo. Al rientro, c'è grande equilibrio nel terzo quarto, ed è proprio nell'ultima frazione che la gara si decide, con i padroni di casa che trovano con De Pippo i canestri del controsorpasso.: Barrella 13, Shaykarov 12, De Santis 3, De Pippo 27, D'Aguanno, De Rosa 4, Pignatelli, Tomassi, Ausiello 26, Comarca, Delicato, D'Annolfo 3. All. Pagano L.: Brandi, Marcetic 6,Petrucci 27, Bizzoni 6, Festuccia 9, Berrettoni 21, D'Ambrosio 5, Luzzi 2, Ramacogi, Godoy Moran 4. All. De Ambrosi Assistente Berrettoni: 18-17; 21-25; 23-22; 26-16Virtus Bk Pontinia - Fonte Roma Bk 81 - 47Fortitudo Anagni - Virtus Velletri 65 - 86Roma Eur - Vigna Pia 58 - 70Stelle Marine - St.Charles 83 - 50Virtus Velletri 30Vigna Pia 28Stelle Marine 28Virtus Bk Pontinia 26Basket Cassino 20Scuola Bk Frosinone 18Fonte Roma Bk 18Fortitudo Anagni 16NPC Willie Bk Rieti 10Roma Eur 4St.Charles 2