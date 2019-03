ALTRE GARE, VIII RITORNO

RIETI - Torna in campo la Npc Willie Rieti, che domani al PalaSojourner ospita la Scuola Bk Frosinone, per l'ottava giornata di ritorno del campionato di serie C Silver. I reatini sono chiamati al riscatto, dopo la sconfitta sul campo del St.Charles, c'è bisogno di fare punti per chiudere definitivamente il discorso salvezza.Nonostante gli amarantocelesti abbiano riposato nell'ultimo turno, la situazione in classifica è rimasta invariata, con un più 4 sul Roma Eur, sempre penultimo e condannato per ora ai playout, mentre è chiaro il quadro per i playoff, ormai troppo distanti per la formazione di De Ambrosi.La sosta ha consentito di preparare al meglio la gara, per la Npc Willie è fondamentale vincere, di fronte arrivano i ciociari, favoriti per il quinto posto e protagonista di una grande stagione. All'andata terminò 95-77, la grande prova di Petrucci, autore di 29 punti, non bastò per espugnare l'impianto ciociaro. L'appuntamento è domani al PalaSojourner, palla a due fissata alle 20.30.Fonte Roma Bk - Roma EurVirtus Velletri - Virtus Bk PontiniaSt.Charles - Basket CassinoVigna Pia - Stelle MarineVigna Pia 26Virtus Velletri 26Virtus Bk Pontinia 24Stelle Marine 24Scuola Bk Frosinone 18Fonte Roma Bk 16Fortitudo Anagni 16Basket Cassino 16NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 2