IL TABELLINO

St.Charles

Npc Willie Bk Rieti

Parziali

ALTRI RISULTATI, XVII RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella diciasettesima giornata del campionato di serie C Silver, il St.Charles batte contro ogni pronostico la Npc Willie, 74-61 il punteggio finale. La formazione di coach De Ambrosi fallisce così il primo match point per la salvezza, data anche la contemporanea sconfitta di Roma Eur sul campo della Fortitudo Anagni. La situazione in chiave classifica resta così invariata, con i reatini sempre a più quattro dalla zona playout.Contro i capitolini gara dai ritmi alti fin dai primi minuti, con gli ospiti che riescono a chiudere la prima frazione sul più 4, trovando fiducia nei canestri di Carosi, Petrucci e Bizzoni. Nel secondo quarto, Petrucci e compagni gravati già da qualche fallo di troppo, riescono ad andare negli spogliatoi sul 35-29. Al rientro arriva il parziale dei romani, che dopo aver toccato il meno 10, reagisce, riuscendo a chiudere alla penultima sirena sul 50-48. Nell'ultimo quarto la giovane formazione del tecnico Abbate realizza il sorpasso decisivo, appaiono troppo stanchi per ribaltare l'inerzia della gara. Sul finale di gara arriva la reazione per gli ospiti, con Berrettoni, ma è troppo tardi, i due punti se li aggiudica il St. Charles, che trova dopo 16 gare il primo sigillo stagionale.Per la Npc Willie ora arriva il turno di riposo, per poi tornare in campo il 23 marzo contro Frosinone, dove servirà tornare a livelli del girone d'andata per chiudere il discorso salvezza diretta.: Zacchia 3, Lergetporer 19, Faedda 7, Cardinale n.e., Granatelli 2, Pizzuto 7, Ciancaglini 18, Giombini 4, Fazzini, Bauer 14, Galli n.e., Fiorelli n.e. All. Abbate R. Ass. Picciotti: Brandi, Petrucci 10, Bizzoni 10, Carosi 12, Festuccia, De Angelis 5, Berrettoni L. 17 D'Ambrosio n.e., Buccioni n.e., Moran n.e., Fornara, Vujanac 7. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni P.P.: 19-23; 10-12; 21-13; 24-13Fonte Roma Bk - Basket Cassino 71 - 53Fortitudo Anagni - Roma Eur 82 - 80Vigna Pia - Scuola Bk Frosinone 90 - 83Virtus Velletri - Stelle Marine 75 - 72Vigna Pia 24Virtus Velletri 24Virtus Bk Pontinia 22Stelle Marine 22Fortitudo Anagni 16Scuola Bk Frosinone 16Basket Cassino 16NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 2