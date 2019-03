LE ASPETTATIVE

RIETI - Ghiotta occassione per la Npc Willie, che domani, sabato 9 marzo, alle 18.30 nell'impianto romano di via Olderisi da Gubbio va a caccia del successo contro il fanalino di coda del St.Charles. La sosta ha consentito alla formazione del tecnico De Ambrosi di preparare al meglio l'impegno, due settimane intense di lavoro in vista di una gara, che in caso di esito positivo, rappresenterebbe un punto di svolta per gli amarantocelesti. Infatti il successo consentirebbe ai reatini di consolidare la nona posiziona, staccando così Roma Eur e il St.Charles, per poi trascorrere più serenamente il turno di riposo previsto alla settima giornata. La squadra di coach Abbate, nel corso del torneo ha raccolto zero vittorie, ma proprio in casa è riuscita a impensierire varie formazioni, proprio per questo gli ospiti dovranno iniziare con il piglio giusto la gara.In vista del match, coach De Ambrosi afferma: «Giochiamo contro l’ultima in classifica, sarà una partita molto insidiosa, loro come noi hanno una squadra con pochi senior e tanti under. Un team che non molla mai, se la sono giocata con tutti a viso aperto. Dobbiamo essere pronti ad affrontare una battaglia sportiva per 40 minuti avendo l’obiettivo di portare a casa due punti molto importanti».Dopo il turno di riposo affronterà al PalaSojourner la Scuola Basket Frosinone e una settimana dopo la trasferta di Cassino. Il calendario per gli amarantocelesti si farà più impegnativo a partire dalla decima giornata, con Stelle Marine a caccia del primato, mentre impegno più agevole all'undicesima, con Petrucci e compagni attesi sul campo del Roma Eur, sperando in qualche passo falso delle altre pretendenti.Fonte Roma Bk - Basket CassinoFortitudo Anagni - Roma EurVigna Pia - Scuola Bk FrosinoneVirtus Velletri - Stelle MarineVirtus Bk Pontinia 22Stelle Marine 22Virtus Velletri 22Vigna Pia 20Basket Cassino 16Scuola Bk Frosinone 16Fonte Roma Bk 14Fortitudo Anagni 14NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0