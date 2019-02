IL TABELLINO

RIETI - Al PalaSojourner, nella sfida tra Npc Willie Bk Rieti e Vigna Pia, gara valida per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di serie C Silver, passano gli ospiti, 55-72. Il successo permette ai romani di restare in scia delle tre in testa, tornando così al successo in trasferta, che mancava da tre turni.Gara condizionata da una partenza sprint degli ospiti, con Chiminello per Vigna Pia, eroe di giornata, per lui già 13 punti nel primo quarto, ed è subito fuga dei romani, che chiudono la prima frazione 11-27. Nel secondo quarto arriva la reazione dei reatini, bravi a rifarsi sotto, ma la formazione di Fabbri subisce davvero poco, grazie ad un' attenta difesa. Nella ripresa, i reatini non riescono a riaprire la gara, con Vigna Pia che vola al successo, negli ultimi minuti, i due coach danno spazio alle rispettive panchine.Per la formazione di coach De Ambrosi, arriva un'altra sconfitta nel girone di ritorno, ora attesa da due settimane importanti: infatti nel prossimo weekend, il campionato osserverà un turno di riposo. Per la Npc Willie riprenderà sul campo del St. Charles, dove l'obiettivo è chiudere in anticipo il discorso salvezza, per poi tentare di recuperare terreno sulle formazioni in corsa per i playoff, sperando in qualche passo falso proprio di Anagni e Fonte Roma.: Brandi, Petrucci 9, Bizzoni 6, Carosi 14, Festuccia 2, De Angelis 5, Berrettoni L. 10, Buccioni 2, Annibaldi, Ciani, Fornara, Vujanac 7. All. Berrettoni P.P.: Guadagnini 2, Forni 2, Olivi n.e., Troiani 3, Chiminello 28, Ralli 10, Conforti 9, Sernicola 4, Arrighini 6, De Marchi 8, Cavarocchi. All. Fabbri: 11-27; 22-16; 10-14; 12-15Roma Eur - Virtus Bk Pontinia 61 - 65Scuola Bk Frosinone - Fonte Roma Bk 67 - 55Basket Cassino - Virtus Velletri 90 - 99 dtsStelle Marine - Fortitudo Anagni 93 - 68Virtus Bk Pontinia 22Stelle Marine 22Virtus Velletri 22Vigna Pia 20Basket Cassino 16Scuola Bk Frosinone 16Fonte Roma Bk 14Fortitudo Anagni 14NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0