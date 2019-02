ALTRE GARE, V DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella sedicesima giornata del campionato di serie C Silver, la Npc Willie affronta al PalaSojourner il Vigna Pia. I reatini sono reduci da due belle prestazioni, dove è mancato solo il successo: infatti, prima nella sfida casalinga contro Velletri e nell’ultimo turno sul campo del Fonte Roma sono arrivate due sconfitte in volata. Domani arriva il Vigna Pia, sempre in testa nel girone d’andata, la formazione di Fabbri non scende in campo da due turni: nella terza giornata ha osservato il turno di riposo, mentre la sfida con il St. Charles è stata rinviata. Nonostante l’assenza dal campo, i romani restano in scia delle tre in vetta, e già da domani proveranno a riprendersi la prima posizione, di fronte però, ci sarà la formazione di De Ambrosi, agguerrita in vista del finale di stagione: per i reatini nel sesto turno c’è la sfida sul campo del St.Charles, riposo alla settima, per poi dar via al rush finale.Roma Eur - Virtus Bk PontiniaScuola Bk Frosinone - Fonte RomaBasket Cassino - Virtus VelletriStelle Marine - Fortitudo AnagniVirtus Bk Pontinia 20Stelle Marine 20Virtus Velletri 20Vigna Pia 18Basket Cassino 16Fortitudo Anagni 14Fonte Roma Bk 14Scuola Bk Frosinone 14NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0