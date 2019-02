ALTRE GARE, IV DI RITORNO

RIETI - Torna in campo la Npc Willie, di scena sul campo del Fonte Roma, per cercare i primi due punti nel girone di ritorno.Dopo la sconfitta rimediata sul finale, contro la Virtus Velletri, la formazione reatina tenterà di invertire la rotta, per non perdere di vista le posizioni utili alla lotta playoff. All'andata, nella sdida del PalaSojourner si affermarono gli ospiti, 52-69, ma quella di domani sarà tutta un'altra Npc Willie, infatti i reatini dovranno confermare gli ottimi segnali fatti vedere nell'ultima uscita.Alla vigilia della trasferta romana, il tecnico De Ambrosi dichiara: «Per portare a casa i due punti dobbiamo riuscire ad aumentare la qualità della nostra difesa e non avere cali di concentrazione. Dobbiamo riuscire a fare 40 minuti, senza avere alti e bassi».La sfida di domani sarà il primo di un doppio impegno complicato, infatti il prossimo avversario degli amarantocelesti, sarà il Vigna Pia, pronto a riconquistare la vetta del girone già da domani, nel più classico dei testa coda. Gara d'alta quota a Latina, tra Virtus Pontinia e Stelle Marine, mentre promette spettacolo, il derby tra Anagni e Cassino.Fortitudo Anagni - Basket CassinoVirtus Velletri - Scuola Bk FrosinoneVigna Pia - St.CharlesVirtus Bk Pontinia - Stelle MarineStelle Marine 20Virtus Bk Pontinia 18Vigna Pia 18Virtus Velletri 18Fortitudo Anagni 14Basket Cassino 14Scuola Bk Frosinone 14Fonte Roma Bk 12NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0