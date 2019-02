ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Quattordicesima giornata nel campionato di serie C Silver, a far visita alla Npc Willie, arriva la Virtus Velletri.Gli ospiti sono tra le rivelazioni del girone A, in classifica sono dietro soltanto al gruppo di testa, formato da Virtus Pontinia, Vigna Pia e Stelle Marine. A meno due dalla vetta, dopo il successo casalingo contro il fanalino di coda St.Charles, la Virtus segna oltre 75 punti di media a partita. Di fronte i reatini, a caccia della prima gioia nel girone di ritorno, pronti a sfruttare il fattore campo. All'andata terminò 71-69, gara decisa da un tecnico chiamato dagli arbitri contro la panchina reatina, che consentì il sorpasso della Virtus Velletri proprio nel finale. Per gli uomini di coach De Ambrosi, c'è da riscattare la sfida dell'andata, unica assenza certa, è quella di Granato. Si gioca domani al PalaSojourner, palla a due, fissata alle 20.30.Basket Cassino - Virtus Bk PontiniaScuola Bk Frosinone - Fortitudo AnagniSt.Charles - Fonte Roma BkStelle Marine - Roma EurVirtus Bk Pontinia 18Vigna Pia 18Stelle Marine 18Virtus Velletri 16Fortitudo Anagni 14Scuola Bk Frosinone 12Basket Cassino 12Fonte Roma Bk 10Npc Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0