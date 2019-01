IL TABELLINO

RIETI - Nella prima giornata del girone di ritorno la Npc Willie cade contro la quotata Virtus Pontinia, 63-86 il finale al PalaSojourner. Una gara insidiosa, vista la calatura del roster pontino e soprattutto le tre assenze da fronteggiare per coach De Ambrosi, che ha dovuta fare a meno ancora una volta di Granato e di due pedine under fondamentali come Annibaldi e Berrettoni. Grande equilibrio nei primi due quarti, con i reatini che riescono a chiudere la prima frazione avanti di due lunghezze. Negli ultimi minuti del secondo quarto gli ospiti realizzano il break decisivo, chiudendo il primo tempo sul 36-48.Al rientro la Virtus Pontinia prende il largo toccando le venti lunghezze di vantaggio, chiudendo virtualmente il match. A tenere viva la Npc Willie ci pensano Carosi e Petrucci, autori entrambi di una buona prova, bene anche il giovane Vujanac, con 14 punti a referto. Con questo successo la Virtus torna in testa al campionato, grazie ai passi falsi del Vigna Pia e della Stelle Marine, sconfitte rispettivamente sui campi di Velletri e Cassino, mentre i reatini restano in nona posizione insieme al Fonte Roma. Prossimo impegno in trasferta per gli amarantocelesti, che faranno visita alla Fortitudo Anagni: battuta agevolmente al PalaSojourner, da qualche giornata è in netta crescita, e in classifica è dietro soltanto al gruppo di testa e alla Virtus Velletri.: Marcetic 4, Petrucci 13, Bizzoni, Carosi 16, Festuccia 5, De Angelis 7, Finco, D'Ambrosio, Buccioni, Moran Godoy, Fornara 5, Vujanac 14. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni: Nardin 10, D'Orazio 25, D'Anolfo 12, Riccardi, Saggese 9, Cassandra 13, Laera 3, Catone, Caldarozzi 3, Fabbri 2, Berardi 9. All. MorassiRoma Eur - Scuola Bk Frosinone 49 - 56Virtus Velletri - Vigna Pia 76 - 71St.Charles - Fortitudo Anagni 77 - 80Basket Cassino - Stelle Marine 78 - 75Virtus Bk Pontinia 18Vigna Pia 18Stelle Marine 18Virtus Velletri 14Fortitudo Anagni 12Basket Cassino 10Scuola Bk Frosinone 10Fonte Roma Bk 10NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0