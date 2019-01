LE ASPETTATIVE

ALTRE GARE, I DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prima giornata del girone di ritorno in serie C Silver, a far visita alla Npc Willie, arriva la Virtus Basket Pontinia, terza forza del campionato (domani, sabato 26 gennaio, PalaSojourner ore 20.30). Data tra le candidate alla vittoria finale, la formazione pontina è il secondo miglior attacco del torneo. Dopo il passo falso sul campo di Anagni, la Virtus ha messo a segno ben 4 vittorie consecutive.Per la Npc Willie è il secondo incontro tra le mura amiche, dopo la vittoria contro il Roma Eur, arrivano pontini, la compagine reatina è chiamata ad una grande prestazione per cercare di rendere la vita difficile agli ospiti e magari strappare due punti. Servirà una grande prova in difesa, per limitare il potenziale offensivo degli ospiti. Tra le file degli amarantocelesti saranno ben tre le assenze: in settimana problemi per Granato, strappo al polpaccio per lui, e per Berrettoni, assente per un'infiammazione alla spalla. Tra gli under non ci sarà Annibaldi impegnato nella trasferta di Trapani con la prima squadra.Alla vigilia del match, coach De Ambrosi dichiara: «Partita contro una delle squadre più forti del campionato. Noi cercheremo di metterli in difficoltà con la nostra aggressività, giochiamo in casa e dobbiamo cercare di sfruttare fattore campo. Queste sono le partite dove i ragazzi crescono di più perché si devono confrontare con giocatori esperti e forti per questa categoria».Roma Eur - Scuola Bk FrosinoneVirtus Velletri - Vigna PiaSt.Charles - Fortitudo AnagniBasket Cassino - Stelle MarineVigna Pia 18Stelle Marine 18Virtus Bk Pontinia 16Virtus Velletri 12Fortitudo Anagni 10Basket Cassino 8Fonte Roma Bk 8Scuola Bk Frosinone 8NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0