ALTRE GARE, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Va a caccia di punti importanti la Npc Willie, che domani alle 20.30 al PalaSojourner ospita il Roma Eur, penultimo a 4 punti. I reatini vengono da una sconfitta rimediata contro la forte Stelle Marine, dove tra squalifiche e infortuni, il tecnico De Ambrosi non ha potuto disporre dei suoi uomini migliori.Nell'ultima giornata Roma Eur è riuscita a sbloccare la classifica, dopo un lungo digiuno che durava dalla seconda giornata, battendo il St. Charles, 66-59.Per gli amarantocelesti sabato sarà il primo incontro di due sfide interne, infatti nel prossimo weekend a far visita ai reatini arriverà la Virtus Bk Pontinia, per la prima giornata del girone di ritorno. Già da domani sarà importante sfruttare il fattore campo per la formazione di coach De Ambrosi, che alla vigilia della sfida afferma: « Partita molto importante per vari motivi. Spero di recuperare qualche senior. Dobbiamo finire bene il girone di andata, se riusciremo a chiudere a 8 punti sarà un girone di andata molto positivo»NPC Willie Bk Rieti - Roma EurFonte Roma Bk - Virtus VelletriVigna Pia - Fortitudo AnagniSt.Charles - Virtus Bk PontiniaScuola Bk Frosinone - Stelle MarineVigna Pia 16Stelle Marine 16Virtus Bk Pontinia 14Fortitudo Anagni 10Virtus Velletri 10Basket Cassino 8Fonte Roma Bk 8Scuola Bk Frosinone 8NPC Willie Bk Rieti 6Roma Eur 4St.Charles 0