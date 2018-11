IL TABELLINO

RIETI - Terza sconfitta lontano dal PalaSojourner per la Npc Wilie, che a Roma, contro il Vigna Pia, va ko, 91-53. Un pesante passivo per i reatini, che di fronte avevano una vera e propria corazzata, che con il successo di sabato ottengano la terza vittoria consecutiva, Rieti invece rimane a quota due punti e dovrà approfittare della pausa per recuperare gli infortuni e preparare al meglio il prossimo impegno, importante in chiave salvezza, contro St. Charles.Al PalaCerioli i romani dominano fin dalle prime battute, troppo divario tra le due squadre, il Vigna Pia sfrutta la maggiore fisicità e manda subito in difficoltà Festuccia e compagni, inoltre i padroni di casa sono precisi dalla lunga distanza, costruendosi subito un buon vantaggio già nei primi due quarti.Stessa storia negli ultimi minuti, con i reatini che non riescono a contenere le giocate degli avversari, e così il vantaggio della squadra di coach Fabbri prende il largo, riuscendo a mandare ben 4 giocatori in doppia cifra. Tra le file amaranto celesti bene Carosi, che si carica i suoi sulle spalle, chiude nuovamente con 22 punti, confermando l'ottimo stato di forma.Una sconfitta maturata su un campo difficile, contro un'avversario pronto a recitare il ruolo di protagonista, con il chiaro obbiettivo di vincere il campionato, la squadra di coach De Ambrosi paga le troppe assenze, che hanno condizionato questa prima parte di stagione, in particolare l'infortunio di Petrucci, che con i suoi canestri avrebbe aiutato sicuramente i compagni.: Guadagnini 13, Forni 4, Olivi 2, Troiani 13, Ralli, Conforti 14, Sernicola 8, Paolucci 6, Arrighini 16, Zen El Din 3, Delle Site 6, De Marchi 6. All. Fabbri Ass. Pietrelli: Brandi, Bizzoni, Carosi 22, Festuccia 6, De Angelis 8, Berrettoni 5, D'Ambrosio, Ramacogi, Annibaldi 2, Fornara 5, Vujanac 5. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni: 24-12; 23-14; 23-12; 21-15Virtus Bk Pontinia - Roma Eur 79 - 57Fonte Roma Bk - Scuola Bk Frosinone 73 - 71Virtus Velletri - Basket Cassino 70 - 76Fortitudo Anagni - Stelle Marine 99 - 104Virtus Bk Pontinia 8Stelle Marine 8Vigna Pia 6Virtus Velletri 6Fonte Roma Bk 6Scuola Bk Frosinone 4Fortitudo Anagni 2Basket Cassino 2Roma Eur 2Npc Willie Bk Rieti 2St.Charles 0