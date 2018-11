ALTRE GARE, VI GIORNATA

RIETI - Dopo la sosta della scorsa settimana, torna in campo la Npc Willie, che al PalaSojourner domani sera, sabato 24 novembre, alle 20.30 ospita il St. Charles, match valido per la VI giornata del campionato regionale di serie C Silver.Gara importante in chiave salvezza, con i reatini vogliosi di smuovere la classifica, e di riscattare le ultime prestazioni, di fronte i romani, fanalino di coda del girone, e che non scendono in campo da parecchio tempo, l'ultima partita risale alle III giornata, dopo di che niente parquet, prima la partita rinviata contro Vigna Pia, poi il turno di riposo e la sosta dello scorso weekend.Sono state due settimane importanti in casa Npc Willie, con la squadra che ha lavorato per prepare nel migliore dei modi la sfida di sabato, e che potrà contare sui recuperi di capitan Festuccia, Petrucci e De Angelis, l'unica nota negativa riscontrata in settimana, l'attacco febbrile accusato da Carosi, che comunque non gli impedirà di scendere in campo.Una sfida fondamentale per le sorti della stagione, la vittoria per i reatini consentirebbe di affrontare in maniera più tranquilla il turno di riposo della prossima settimana, queste le parole di coach De Ambrosi alla vigilia del match: «Partita assolutamente da vincere, importante per muovere la classifica. Aspettiamo questa gara con determinazione, perché sappiamo che affrontiamo una nostra diretta concorrente, per questo ho chiesto la massima concentrazione e un grande impegno».Basket Cassino - Fonte Roma BkRoma Eur - Fortitudo AnagniScuola Bk Frosinone - Vigna PiaNPC Willie Bk Rieti - St.CharlesStelle Marine - Virtus VelletriVirtus Bk Pontinia 8Vigna Pia 8Stelle Marine 8Virtus Velletri 6Fonte Roma Bk 6Fortitudo Anagni 4Scuola Bk Frosinone 4Basket Cassino 2Roma Eur 2Npc Willie Bk Rieti 2St.Charles 0