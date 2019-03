ALTRE GARE, IX RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nona giornata di ritorno per la Npc Willie, che fa visita alla Basket Cassino, domani alle 18, dopo la vittoria casalinga contro Frosinone, i reatini tentano il colpaccio lontano dal PalaSojourner. Gli ospiti galvanizzati dalla vittoria della scorsa settimana, trascinati da un sontuoso Petrucci, renderanno la vita difficile alla formazione cassinate, consapevoli che una sconfitta del Roma Eur, impegnata contro il Vigna Pia, consegnerebbe la salvezza diretta alla compagine di De Ambrosi, che va comunque a caccia del colpo in trasferta.Una fetta importante di salvezza per Petrucci e compagni è già stata conquistata la scorsa settimana contro i ciociari, dove coach De Ambrosi ha ottenuto buone prestazioni anche da De Angelis e Berrettoni e per la sfida di Cassino, potrà inoltre affidarsi ai canestri del rientrante Carosi, assente nell'ultimo impegno.Virtus Bk Pontinia - Fonte Roma BkFortitudo Anagni - Virtus VelletriRoma Eur - Vigna PiaStelle Marine - St.CharlesVirtus Velletri 28Vigna Pia 26Stelle Marine 26Virtus Bk Pontinia 24Fonte Roma Bk 18Scuola Bk Frosinone 18Basket Cassino 18Fortitudo Anagni 16NPC Willie Bk Rieti 10Roma Eur 4St.Charles 2