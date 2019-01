IL TABELLINO

Npc Willie Bk Rieti

Roma Eur

Parziali

ALTRI RISULTATI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna al successo nell'ultimo turno del girone d'andata, la Npc Willie, che batte al PalaSojourner il Roma Eur, 70 - 65 il finale. Vittoria importantissima per i reatini in chiave classifica, che tornano a lottare per una posizione nei playoff, raggiungendo il gruppone delle squadre a quota 8 punti.Dopo le pesanti assenze dell'ultimo turno, il tecnico De Ambrosi ha potuto contare sul rientro di Carosi, De Angelis e Petrucci, della sfida anche capitan Festuccia, dopo le due giornate di squalifica.Sfida ben interpretata dagli amarantocelesti fin dalle prime battute, con Carosi e Berrettoni sugli scudi, bravi a creare il distacco, che permette ai padroni di casa di chiudere il primo tempo sul 35 - 28.Al rientro grande reazione degli ospiti, che provano a ribaltare la sfida, senza impensierire troppo i reatini, che chiudono la sfida sul 70 - 65. I due punti permettono di staccare la parte basse della classifica, con la Npc Willie che vola a più 4 dal Roma Eur.Soddisfatto per la vittoria e per la prestazione della sua squadra coach De Ambrosi: «Sapevamo che era una battaglia sportiva. Non eravamo in buone condizioni fisiche, abbiamo recuperato in extremis alcuni senior all'ultimo momento. Sono molto contento dei due punti, per l'atteggiamento e l'attenzione soprattutto difensiva che ha messo la squadra per 40 minuti». Il tecnico fa anche un bilancio sulla prima parte di stagione e afferma: « Chiudiamo il girone di andata a 8, in piena zona play off. L'obbiettivo della società di far crescere i ragazzi sta proseguendo nella giusta direzione. Ora cercheremo di confermarci anche nel girone di ritorno».: Brandi ne, Marcetic, Petrucci 12, Bizzoni, Carosi 18, Festuccia, De Angelis 6, Berrettoni L. 16, Buccioni ne, Annibaldi ne, Fornara 9, Vujanac 9. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni P.P.: Dini 6, Liao 5, Melchiorri 4, Barbato G. 4, Costa 9, Di Leo 16, Pascotto n.e., Armezzani 10, Proietti, Angelini, Vasale, Baldrati 11. All. Calzoni Ass. Morezzi: 14-12; 21-16; 17-18; 18-20Fonte Roma Bk - Virtus Velletri 63 - 68Vigna Pia - Fortitudo Anagni 67 - 65St.Charles - Virtus Bk Pontinia 54 - 69Scuola Bk Frosinone - Stelle Marine 81 - 84Vigna Pia 18Stelle Marine 18Virtus Bk Pontinia 16Virtus Velletri 12Fortitudo Anagni 10Basket Cassino 8Fonte Roma Bk 8Scuola Bk Frosinone 8NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0