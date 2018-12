IL TABELLINO

RIETI - Chiude nel migliore dei modi il 2018 la Npc Willie Basket Rieti, che al PalaSojourner batte il Basket Cassino, 79-74, nel recupero della IX giornata del campionato laziale di serie C Silver.Con questo successo gli uomini di De Ambrosi agganciano la formazione cassinate a quota 6 punti in classifica, raggiungendo l'ottava piazza in graduatoria, che consentirebbe l'accesso ai playoff.Una grande prova di cuore per gli amaranto celesti, costretti ad inseguire per gran parte dell'incontro, bravi nel finale, con Granato e compagni a trovare fiducia in attacco, mettendo grande intensità in fase difensiva.Posta in palio alta tra le due squadre, che giocano a viso aperto fin dalle prime battute una sfida equilibrata, la gara: partono meglio gli ospiti, che nella prima frazione infilano subito un 11-1 di parziale, strappo subito ricucito dai reatini, che chiudono in parità il primo quarto, 18-18. Nel secondo quarto gli ospiti continuano a condurre il pallino del gioco, portandosi a quattro lunghezze di vantaggio. Nella terza frazione i padroni di casa si complicano un po' la vita, doppio tecnico per proteste con relativa espulsione per Carosi, la Npc Willie perde così uno dei suoi uomini più pericolosi. Cassino realizza i tiri liberi e mette una tripla che porta la formazione ciociara al momentaneo più 10. Finale pieno di colpi di scena, grande rimonta per i padroni di casa, Berrettoni realizza la tripla che riporta il punteggio in parità, di Granato e De Angelis i canestri decisivi che riconsegnano i due punti alla Npc Willie Rieti.Vero protagonista dell'incontro, Federico Granato, decisivo con i suoi 19 punti, è il migliore dei suoi, doppia cifra anche Berrettoni, Carosi e De Angelis.Ora il campionato si ferma per la sosta natalizia, il primo impegno nel 2019 per la compagine di coach De Ambrosi sarà al PalaAssoBalneari il 12 gennaio, contro la seconda forza del torneo, la Stelle Marine.: Brandi 3, Petrucci 9, Bizzoni 2, Carosi 10, De Angelis 13, Granato 19, Berrettoni 14, Finco ne, Buccioni ne, Cornacchiola, Ciani 3, Fornara 6. All. De Ambrosi Assistente Berrettoni: Barrella 9, Shaykarov 9, Pagano M. 2, De Santis 26, De Pippo 15, D'Aguanno n.e., De Rosa n.e., Pignatelli, Tomassi n.e., Ausiello 13, Comarca. All. Pagano L.: 18-18; 19 - 23; 18 - 21; 24 - 12Fonte Roma Bk - Virtus Bk Pontinia 79 - 85NPC Willie Bk Rieti - Basket Cassino 79 - 74Virtus Velletri - Fortitudo Anagni 87 - 77Vigna Pia - Roma Eur 77 - 56St.Charles - Stelle Marine 96 - 98 dtsVigna Pia 16Stelle Marine 14Virtus Bk Pontinia 12Virtus Velletri 10Fortitudo Anagni 8Fonte Roma Bk 8Scuola Bk Frosinone 8Npc Willie Basket Rieti 6Basket Cassino 6Roma Eur 2St.Charles 0