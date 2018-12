ALTRI RISUTLATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Impegno casalingo per la Npc Willie, che domani, sabato 22 dicembre, al PalaSojourner ospita il Basket Cassino, per il posticipo della IX giornata del campionato di Serie C Silver.La vittoria consentirebbe ai reatini di raggiungere la formazione cassinate in classifica, gli ospiti vengono da tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate, e devono ancora disputare il turno di riposo già affrontato dagli amaranto celesti.Il successo in casa Npc Willie manca dal VI turno, poi per gli uomini di De Ambrosi turno di riposo alla settima e sconfitta sul campo di Frosinone nell'ultima uscita, ma contro il Basket Cassino il coach non avrà per l'ennesima volta a disposizione tutti gli effettivi, assenti infatti Vujanac e Marcetic che torneranno in patria per le feste natalizie, non sarà del match capitan Festuccia, che nell'ultimo incontro ha rimediato due giornate di squalifica.Alla vigilia dell'ultimo appuntamento dell'anno, coach De Ambrosi analizza così la sfida: «L'obiettivo è di fare una buona gara sia livello di energia e d'intensità, per cercare di finire bene l'anno. Sappiamo che è una partita difficile, ma giochiamo in casa e per questo cercheremo di vendere cara la pelle. »Palla a due fissata alle ore 18:00 al PalaSojourner.Fonte Roma Bk - Virtus Bk Pontinia 79 - 85NPC Willie Bk Rieti - Basket Cassino da disputareVirtus Velletri - Fortitudo Anagni 87 - 77Vigna Pia - Roma Eur 77 - 56St.Charles - Stelle Marine 96 - 98 dtsVigna Pia 16Stelle Marine 14Virtus Bk Pontinia 12Virtus Velletri 10Fortitudo Anagni 8Fonte Roma Bk 8Scuola Bk Frosinone 8Basket Cassino 6NPC Willie Bk Rieti 4Roma Eur 2St.Charles 0