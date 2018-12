IL TABELLINO

RIETI - La Npc Willie rimanda il primo successo esterno, a Frosinone, passano i padroni di casa 95-77, i reatini restano in nona posizione. Match complicato già alla vigilia, ma sicuramente alla portata degli amarantocelesti ai quali è mancato l'apporto di De Angelis, anche lui assente per motivi lavorativi insieme a Granato, due pedine fondamenetali nel pacchetto senior. Pesano i 95 punti incassati, troppi contro la Scuola BK Frosinone, in virtù di una brutta prestazione in difesa.Partono bene i ciociari, protagonisti di un buon primo tempo, che consente di andare al riposo sul più 18, con 51 punti realizzati, e con gli ospiti che stentano in attacco. Più equilibrio nella ripresa, con i reatini che tentano di accorciare lo svantaggio, trovando fiducia nei tiri di Petrucci e Carosi, entrambi in doppia cifra, ma i padroni di casa riescono sempre a controllare il vantaggio accumulato, chiudendo così anzitempo la pratica. Finale teso per i reatini, con Festuccia espulso, ora c'è da attendere per la decisione del giudice sportivo.Risultato finale condizionato dal pesante passivo rimediato nei primi due quarti, dove è mancato la consueta intensità difensiva, che ha permesso a Frosinone di prendere il largo nel punteggio, come dichiara coach De Ambrosi: «Mi aspettavo qualcosa di meglio a livello difensivo, dove non siamo stati attenti, sono troppi i 95 punti, lavoreremo in settimana su questo aspetto per preparare al meglio il prossimo impegno».Sconfitta che comunque non pregiudica il cammino della Npc Willie, tutto procede secondo i programmi societari, come dichiara coach De Ambrosi: «Quando la squadra è molto giovane, ogni partita si affrontano problematiche diverse. Rimaniano concentrati sul nostro obiettivo societario, che sta andando avanti».Si torna in campo il 22 dicembre, di fronte ci sarà un'altra diretta concorrente per la salvezza, il Basket Cassino, vittoriosa nell'ultimo turno contro St. Charles.: Bondatti, Grazzini 2, Marrocco 1, Efficace, Andreozzi 32, Stazi 3, Rocchi 15, Briglianti 26, Bianchi, Cappucci, Fassiotti 4, Ceccarelli 12. All. Calcabrina: Marcetic 2, Petrucci 29, Bizzoni, Carosi 19, Festuccia 9, Berrettoni 12, Buccioni 2, Annibaldi, Fornara 2, Vujanac 2. All. De Ambrosi: 22-16; 29-17; 21-23; 23-21Roma Eur - Fonte Roma Bk 58 - 62Scuola Bk Frosinone - NPC Willie Bk Rieti 95 - 77Virtus Bk Pontinia - Virtus Velletri 77 - 73Basket Cassino - St.Charles 84 - 66Stelle Marine - Vigna Pia 71 - 77Vigna Pia 14Stelle Marine 12Virtus Bk Pontinia 10Fortitudo Anagni 8Virtus Velletri 8Fonte Roma Bk 8Scuola Bk Frosinone 8Basket Cassino 6NPC Willie Bk Rieti 4Roma Eur 2St.Charles 0