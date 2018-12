LE ASPETTATIVE

RIETI - Torna in campo la Npc Willie, dopo aver osservato il turno di riposo, la formazione amarantoceleste farà visita alla Scuola Basket Frosinone, match valido per l'ottavo turno di serie C Silver, girone A.I ciociari, hanno staccato in classifica la compagine reatina nell'ultimo turno, andando a vincere sul campo di St. Charles, salendo così a quota 6 punti.La Npc Willie viene da due buone settimane di allenamento, dove sono stati recuperati gli infortunati, l'unico assente certo è Granato, rientrato dopo un lungo stop e subito decisivo nel successo contro St. Charles, per ora è a mezzo servizio per motivi lavorativi.Sul campo di Frosinone, gli ospiti andranno in cerca della prima vittoria lontano dal PalaSojourner, i due punti consentirebbero ai ragazzi di coach De Ambrosi di riprendere il cammino verso i Playoff e allontanarsi dai bassifondi della classifica.Trasferta ostica quella contro la Scuola Bk Frosinone, desiderosa di vincere tra le mure amiche, dove la vittoria manca dalla prima giornata, proprio per questo servirà l'atteggiamento giusto per portare a casa la vittoria, come conferma coach De Ambrosi: «Affrontiamo questa trasferta consapevoli che possiamo giocarci le nostre carte per portare a casa la prima vittoria lontano dal PalaSojourner. Sarebbero due punti pesanti, andiamo con determinazione, pronti a giocare una partita intensa, equilibrata, senza farci prendere dal panico quando le cose non andranno nel verso giusto».Roma Eur - Fonte Roma BkVirtus Bk Pontinia-Virtus VelletriBasket Cassino-St.CharlesStelle Marine-Vigna PiaVigna Pia e Stelle Marine 12Virtus Bk Pontinia, Fortitudo Anagni e Virtus Velletri 8Fonte Roma Bk e Scuola Bk Frosinone 6Basket Cassino e Npc Willie Bk Rieti 4Roma Eur 2St.Charles 0