RIETI - Trasferta insidiosa per la Npc Willie, che domani, sabato 10 novembre, sarà impegnata sul campo del Vigna Pia, in un match valido per il V turno del campionato di serie C Silver laziale, che si giocherà al PalaCerioli di via Tajani a Roma (palla a due alle 18).La compagine reatina arriva da due sconfitte, subite con Velletri e Fonte Roma, mentre i romani, finora hanno giocato soltanto due gare, entrambe vinte, infatti il Vigna Pia ha già osservato il turno di riposo nella terza giornata, e domenica scorsa il derby tutto romano, con il St. Charles, è stato sospeso nel primo quarto, per impraticabilità del campo.La Npc Willie avrà di fronte un avversario ostico, che non scende in campo da due settimane, e che gli addetti ai lavori danno insieme al Virtus Basket Pontinia, tra le serie candidate al salto di categoria. Una sfida impegnativa per gli amarantocelesti, che in settimana hanno lavorato duramente per recuperare dagli infortuni, in particolare Petrucci e De Angelis, non al meglio sabato scorso contro Fonte Roma. Petrucci però al 90% non sarà del match.Un'avversario, che seppur particolarmente ostico, dovrà essere affrontato nel migliore dei modi, come afferma il coach De Ambrosi: «Sarà una partita complicata, chiederò ai ragazzi una prestazione gagliarda e d'intensità per quaranta minuti, senza guardare il risultato, l'importante è fare una gara d'energia, al termine della partita guarderemo il risultato finale. Poi la prossima settimana il campionato osserverà un turno di riposo, l'obiettivo sarà preparare al meglio la sfida casalinga contro St Charles».Virtus Bk Pontinia - Roma EurFonte Roma Bk - Scuola Bk FrosinoneVirtus Velletri - Basket CassinoVigna Pia - NPC Willie Bk RietiFortitudo Anagni - Stelle MarineRiposa: St Charles