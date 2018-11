IL TABELLINO

Npc Willie Bk Rieti

Fonte Roma Bk

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Npc Willie cade nel match casalingo contro il Fonte Roma Basket, che passa al PalaSojourner 52-69 (15-31; 24-41; 35-61 i parziali), staccando i reatini in classifica, che restano nella parte bassa della classifica.I padroni di casa venivano da due partite, contro Anagni e Velletri, dove avevano fornito due belle prestazioni, e dato segnali di crescita al coach, mentre nella sfida di sabato, la Npc Willie si è presentata senza gli under Annibaldi e Berrettoni, e con Petrucci e De Angelis, che in settimana avevano riscontrato problemi fisici, quindi non al top.La partita inizia subito in salita, per i reatini, con il Fonte Roma che realizza un break di 8 - 0, e mette a referto nel corso del primo quarto, ben 5 triple, andando già in fuga, con il primo quarto che si chiude 15 - 31. La Npc Willie, prova a reagire, il secondo quarto registra il parziale di 9 - 10, che fa ben sperare, con i reatini che subiscono poco, ma hanno difficoltà ad andare a canestro.Al rientro, gli ospiti giocano una buona pallacanestro, trovando spesso tiri dalla lunga distanza, che saranno decisivi per l'allungo finale, la terza frazione si chiude 20 - 11. Nell'ultimo quarto, la Npc Willie reagisce, sale in cattedra Carosi, l'unico dei suoi in doppia cifra, chiuderà con 22 punti, una bella ma vana reazione per i reatini, infatti il match si chiude 52 -69.Oltre a pagare le assenze dei due under impegnati a Tortona, per De Ambrosi e i suoi, sono mancati i punti di Petrucci, il principale terminale offensivo degli amarantocelesti, che comunque ha dato il suo contributo nel corso della partita, ma non era al top della condizone, decisiva per il risultato anche la pessima partenza, infatti i troppi punti presi nella prima frazione di gioco, hanno inciso pesantemente nello score finale.Sapeva che in virtù delle assenze e delle condizioni non ottimali di alcuni suoi ragazzi, la sfida con iLl Fonte Roma sarebbe stata una gara insidiosa, coach De Ambrosi, che a fine gara commenta così, la prima sconfitta casalinga della stagione: «Partita difficile, abbiamo approciato male la gara, soprattutto a livello difensivo, concedendo 31 punti il primo quarto. Dobbiamo in primis recuperare tutti gli infortunati e lavorare in palestra per continuare il nostro percorso di crescita. Siamo molto giovani e ci vuola pazienza, la serie C Silver è un campionato impegnativo, partita dopo partita i nostroi ragazzi avranno la possibilità di crescere».Prossimo impegno, sabato contro Vigna Pia, a Roma.: Brandi, Finco, Petrucci 9, Bizzoni, Carosi 22, Festuccia 1, De Angelis 3, D'Ambrosio 2, Grillo, Ciani 2, Fornara 7, Vujanac 5. All. De Ambrosi: Ranocchia 1, Pasquali 2, Capobianco 6, Dell'Oca 2, Gaska, Tomassini 13, Fattore 2, De Berardinis 4, Nunzi 3, Marini 7, Di Fabio 22, Pirino 7. All. CerroniNPC Willie Bk Rieti - Fonte Roma Bk 52 - 69 2Basket Cassino - Fortitudo Anagni rinviataScuola Bk Frosinone - Virtus Velletri 65 - 74 2St.Charles - Vigna Pia sospesa per impraticabilità del campoStelle Marine - Virtus Bk Pontinia 94 - 82Virtus Bk Pontinia 6Stelle Marine 6Virtus Velletri 6Vigna Pia 4Fonte Roma Bk 4Scuola Bk Frosinone 4Fortitudo Anagni 2Roma Eur 2NPC Willie Bk Rieti 2Basket Cassino 0St.Charles 0