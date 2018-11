ALTRE GARE, IV GIORNATA

RIETI - Impegno casalingo per la Npc Willie: sabato al PalaSojourner arriva il Fonte Roma Basket, gara valida per la IV giornata del campionato regionale di serie C Silver.I romani sono a quota due punti, proprio come gli amarantocelesti. e proprio domenica scorsa hanno ottenuto la prima vittoria stagionale, battendo il St.Charles 75 - 66, nel debutto casalingo, la squadra di coach Cerroni, è un mix tra gioventù ed esperienza, dove spiccano capitan Capobianco e l'esterno Di Fabio, protagonista del successo su St.Charles con i suoi 28 punti. Tra le file del Fonte Roma c'è anche Simone Nunzi, scuola Eurobasket, figlio di Luciano, il coach protagonista del ritorno in serie A2 della Npc.Davanti ci sarà una Npc Willie finora sfortunata, reduce da una buona prestazione contro la Virtus Velletri, dove sono mancati i due punti soltanto nei secondi finale, coach De Ambrosi dovrà ancora fare conti con le assenze, 2 pedine fondamentali infatti non saranno dell'incontro, si tratta degli under Annibaldi e Berrettoni, di nuovo a disposizione di coach Rossi nella trasferta di Tortona.Ma i problemi non sono finiti qui, come conferma coach De Ambrosi: «Abbiamo trascorso questa settimana simile alla scorsa, infatti c'è da valutare la condizione di Petrucci e De Angelis, per problemi fisici, inoltre quasi sicuramente non ci saranno Annibaldi e Berrettoni. Giocheremo in casa, e sicuramente troveremo la forza di fare una buona gara, cercando di portare a casa i due punti».Assenze pesanti dunque per De Ambrosi, che comunque potrà contare su Carosi, finora sempre tra i migliori dei suoi, e su l'apporto dell'under Vujanac, che non sta di certo deludendo le attese, disputando sempre buone gare fino a questo momento. Palla a due domani, sabato 3 novembre, ore 20.30 al PalaSojourner.Basket Cassino - Fortitudo AnagniScuola Bk Frosinone - Virtus VelletriSt.Charles - VignaStelle Marine - Virtus Bk PontiniaVirtus Bk Pontinia 6Vigna Pia 4Stelle Marine 4Virtus Velletri 4Scuola Bk Frosinone 4Fortitudo Anagni 2Fonte Roma Bk 2Roma Eur 2NPC Willie Bk Rieti 2Basket Cassino 0St.Charles 0