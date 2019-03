IL TABELLINO

RIETI - Dopo sei sconfitte consecutive, torna a vincere la Npc Willie, che batte la Scuola Bk Frosinone, 87-76, aggiudicandosi così una fetta importante di salvezza, a tre giornate dal termine. I reatini si portano a più sei dal penultimo posto, occupato dal Roma Eur, sconfitto ieri sera e avversario degli amarantocelesti nell'ultimo turno. Decisiva la prova di Petrucci, vero trascinatore della squadra in una delle partite più importanti della stagione, per il bomber reatino 39 punti in 40 minuti di utilizzo, all'andata ne mise a referto 29.Nonostante l'assenza di Carosi, la Npc Willie parte meglio, con Petrucci protagonista, autore di 19 punti dei 23 messi a segno dai reatini nella prima frazione, ed è subito allungo dei padroni di casa. Seconda frazione di marca amarantoceleste, arrivano infatti anche i canestri di Berrettoni e la Npc Willie va all'intervallo lungo sul 41-30. Al rientro c'è la reazione dei ciociari, ma oltre a Petrucci, funziona bene l'intesa della coppia De Angelis e Berrettoni, che chiudono in vantaggio anche la terza frazione, volando via verso la vittoria. Nell'ultimo quarto c'è ancora Fabio Petrucci sugli scudi, incontenibile per la difesa ciociara, che continua a caricarsi la squadra sulle spalle, chiudendo con 39 punti, centrando un successo fondamentale per la salvezza diretta.Due punti importanti, con la formazione di De Ambrosi ad un passo dalla salvezza matematica, c'è infatti ancora lo scontro diretto con il Roma Eur, che non condanna ancora del tutto i romani. Situazione più chiara già a partire dal prossimo turno, con i reatini impegnati sul campo di Cassino mentre per il Roma Eur, a secco da otto turni c'è il Vigna Pia in corsa per il primo posto.: Marcetic, Petrucci 39, Bizzoni 2, Festuccia 3, De Angelis 11, Berrettoni L. 23, Finco, Brandi, Fornara 7, Vujanac 2. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni P.P.: Bondatti, Grazzini 9, Marrocco, Efficace, Andreozzi 5, Rocchi 27, Briglianti n.e., Bianchi 4, Cappadozzi 5, Ceccarelli 19. All. Calcabrina Ass. Gattabuia: 23-13; 18-17; 19-22; 27-24Fonte Roma Bk - Roma Eur 67 - 51Virtus Velletri - Virtus Bk Pontinia 91 - 88 dtsSt.Charles - Basket Cassino 80 - 100Vigna Pia - Stelle Marine 58 - 60Virtus Velletri 28Vigna Pia 26Stelle Marine 26Virtus Bk Pontinia 24Fonte Roma Bk 18Scuola Bk Frosinone 18Basket Cassino 18Fortitudo Anagni 16NPC Willie Bk Rieti 10Roma Eur 4St.Charles 2