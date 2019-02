ALTRE GARE, II DI RITORNO

RIETI - Nella tredicesima giornata del campionato di serie C Silver, la Npc Willie fa visita alla Fortitudo Anagni MMX, sfida in programma domani al PalaBancoAnagni alle 18.30.All'andata terminò 85-80, gara che valse il primo sigillo stagionale per i reatini, pronti a confermare la prestazione della seconda giornata anche sul campo ciociaro. Sei le vittorie ottenute dalla Fortitudo nel corso del torneo, dopo aver chiuso l'andata a quota 10, il successo esterno sul campo del St. Charles, ha consentito agli uomini di Iacoangeli di andare a meno due dalla Virtus Velletri, dietro soltanto al gruppo di testa, ormai pronto alla fuga.Dopo la sconfitta casalinga contro la capolista, coach De Ambrosi dovrà fare i conti con ben tre defezioni: infatti non saranno dell'incontro Berrettoni, Fornara e Granato, mentre si conta di recuperare Vujanac in extremis. Alla vigilia della gara, il tecnico afferma: «Partita complicata, Anagni in casa è una squadra molto temibile. Proveremo a fare la nostra gara di intensità, per vincere dovremmo fare una partita molto attenta in difesa per tutti i 40 minuti senza avere alti e bassi».Fortitudo Anagni - NPC Willie Bk RietiRoma Eur - Basket CassinoVirtus Bk Pontinia - Scuola Bk FrosinoneFonte Roma Bk - Vigna PiaVirtus Velletri - St.CharlesVirtus Bk Pontinia 18Vigna Pia 18Stelle Marine 18Virtus Velletri 14Fortitudo Anagni 12Basket Cassino 10Scuola Bk Frosinone 10Fonte Roma Bk 10NPC Willie Bk Rieti 8Roma Eur 4St.Charles 0