RIETI - Nella decima giornata di campionato di serie C Silver, impegno ostico per la Npc Willie, che farà visita alla Stelle Marine, seconda forza del torneo.I reatini arrivano dal successo casalingo contro Cassino, mentre i padroni di casa, tra le mura amiche hanno lasciato i due punti solo alla capolista Vigna Pia, peraltro unica sconfitta ottenuta finora dai romani. Nell'ultima gara, la Stelle Marine, è riuscita a vincere soltanto ai supplementari, contro il fanalino di coda, St. Charles, che in casa ha reso la vita difficile agli ospiti, finale, 96-98.Per la prima sfida del nuovo anno, coach De Ambrosi, dovrà fare a meno di assenze importanti: non saranno del match oltre a capitan Festuccia, squalificato, Petrucci per lui problemi ad un occhio e Granato assente per motivi familiari. A rischio anche Carosi e De Angelis, entrambi infatti si sono allenati tutta la settimana con l'influenza.Per questa trasferta coach De Ambrosi, dovrà fronteggiare le numerose assenze, che dichiara: «Andiamo a Roma con l'idea di cercare di fare una buona gara, a testa alta. Andremo con parecchi Under 18, l'obiettivo è fare una partita gagliarda, uscire dal campo a testa alta, avendo dato tutto in mezzo al campo». Importante sarà recuperare gli infortuni in vista del prossimo impegno casalingo, l'ultimo del girone d'andata, contro Roma Eur, attualmente penultima con solo 2 punti, «Sarà una partita importante, per chiudere il girone d'andata bene».Ora testa alla Stelle Marine, si gioca sabato al PalaAssoBalneari, palla a due fissata per le 19.30.Fortitudo Anagni - Fonte Roma BkBasket Cassino - Scuola Bk FrosinoneVirtus Bk Pontinia - Vigna PiaRoma Eur - St.CharlesStelle Marine - NPC Willie Bk RietiRiposa: Virtus VelletriVigna Pia 16Stelle Marine 14Virtus Bk Pontinia 12Virtus Velletri 10Fortitudo Anagni 8Fonte Roma Bk 8Scuola Bk Frosinone 8Npc Willie Basket Rieti 6Basket Cassino 6Roma Eur 2St.Charles 0