RIETI - Torna a vincere la Npc Willie, che sabato sera al PalaSojourner centra il secondo successo stagionale, superando il St. Charles, 74-68, i reatini ottengono così due punti fondamentali in chiave salvezza. Contro i romani, c'è stato il ritorno di Federico Granato, alla prima uscita stagionale, coach De Ambrosi potrà contare così su un elemento di assoluto valore per la categoria.Partono bene i padroni di casa, che fin dai primi minuti interpretano nel migliore dei modi il match, giocando una buona pallacanestro, con Petrucci e Carosi, ancora in serata, attaccano bene il canestro, e costruiscono un largo vantaggio, infatti Festuccia e compagni nel miglior momento del match toccano il più 25, bene anche l'intensità difensiva messa in atto nei primi due quarti, che mette in difficoltà i romani.Altra storia dopo l'intervallo, gli ospiti sono più vivi che mai, con Zacchia particolarmente ispirato, 26 punti al termine, trovano la vie del canestro con più facilità, e chiudono avanti il parziale. Ma il match cambia soltanto nell'ultima frazione, con St. Charles che si avvicina pericolosamente, realizzando una rimonta clamorosa, la Npc Willie accusa il colpo, escono Petrucci e Carosi, il primo per cumulo di fallo antisportivo e tecnico, mentre l'altro per doppio fallo tecnico. Finale da brividi, St.Charles concretizza la rimonta, per Rieti tiene botta Berrettoni, dall'altra parte Zacchia guida i suoi fino al meno tre, a soli due secondi dalla sirena, a risollevare le sorti della sfida, ci pensa Granato che d'esperienza trova la tripla della vittoria.Soddisfatto dei due punti, meno dell'atteggiamento di alcuni giocatori e della gestione del vantaggio coach De Ambrosi, che commenta così la vittoria: «Contento per i primi due quarti, meno per la ripresa, dove abbiamo staccato la spina e rischiato di perdere una partita nel finale, poi siamo stati bravi a vincerla. Mi dispiace perché nei primi due quarti avevamo prodotto anche un bel gioco. Lavoreremo a livello mentale, dove dobbiamo gestire meglio i vantaggi a livello di mentalità e comportamento. Sono due punti pesanti, anche se potevamo portare a casa una vittoria più ampia e gestirla meglio».Turno di riposo che servirà per preparare al meglio il prossimo impegno contro la Scuola Basket Frosinone, altra diretta concorrente per la salvezza, sconfitta a tavolino in casa contro Vigna Pia, per assenza del medico.: Brandi, Petrucci 21, Bizzoni, Carosi 14, Festuccia 5, De Angelis 2, Granato 6, Berrettoni L. 18, Buccioni ne, Fornara 2, Annibaldi, Vujanac 6. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni P.P.: Zacchia 26, Faedda 1, Granatelli 1, Pizzuto 6, Ciancaglini 10, Giombini 6, Abbate L., Fazzini 6, Bauer 11, Galli, Fiorelli. All. Abbate R. Ass. PicciottiBasket Cassino - Fonte Roma Bk 63 - 51Roma Eur - Fortitudo Anagni 65 - 75Scuola Bk Frosinone - Vigna Pia 0 - 20NPC Willie Bk Rieti - St.Charles 74 - 68Stelle Marine - Virtus Velletri 89 - 76Vigna Pia 10Stelle Marine 10Virtus Bk Pontinia 8Fortitudo Anagni 6Virtus Velletri 6Fonte Roma Bk 6Basket Cassino 4Scuola Bk Frosinone 4NPC Willie Bk Rieti 4Roma Eur 2St.Charles 0