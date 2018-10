IL TABELLINO

RIETI - Debutto amaro per la Npc Willie che cade al PalaBancAnagni con il pesante passivo di 98-55 per la Virtus Pontinia, che si prende così i primi punti della stagione.Si sapeva in casa Npc Wille, che la particolare prima giornata allestita dalla Fip, avrebbe portato delle insidie, già dalla vigilia, coach De Ambrosi ha dovuto rimediare alle assenze di Colantoni e Dorde, presentandosi al match, con un senior in meno, un aspetto che in queste categorie si paga pesantemente, soprattutto quando affronti formazioni attrezzate e piene di giocatori esperti come la Virtus.Una gara quasi a senso unico per i pontini, fin dalle prime battute, quando una partenza sprint della squadra di coach Morassi, taglia le gambe ai reatini, già nel primo quarto la Virtus mette a referto ben 24 punti, vantaggio consolidato nel secondo quarto, nonostante una buona reazione della Npc Willie, all'intervallo si va 48-31.Al rientro dagli spogliatoi, sempre la stessa storia, con la Virtus che conferma le grandi doti offensive, mandando a referto ben 6 uomini scesi in campo, i reatini non riescono a rientrare in partita nonostante le doppie cifre di Petrucci e Vujanac, che tentano di rimettere in carreggiata i compagni, non riuscendo però nell'impresa, e la gara si chiude così con un pesante + 43.Niente drammi per De Ambrosi e suoi, la sfida con la Virtus Basket Pontinia, appariva già al debutto impegnativa, molti addetti ai lavori danno infatti i pontini come una possibile rivelazione, dopo una buona campagna acquisti, la Npc Willie dovrà cercare il riscatto prima possibile, e già domenica prossima al PalaSojourner, c'è la Fortitudo Anagni, vittoriosa al debutto contro St Charles, 83-61.: Nardin 10, D'Orazio 8, D'Anolfo 13, Saggese 6, Cassandra 10, Tinto 19, Caldarozzi 3, Fabbri 2, Picarazzi 15, Berardi 10, Laera 2. All. Morassi Ass. Spada: Grillo, Brandi, Petrucci 10, Carosi 7, Festuccia 6, De Angelis 4, Berrettoni 8, Cocco, Buccioni 2, Annibaldi, Fornara 4, Vujanac 14. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni24-13; 24-18; 26-12; 24-12