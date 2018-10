ALTRE GARE, III GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Archiviata con un successo la seconda giornata, la Npc Willie di coach De Ambrosi, va a caccia di conferme nel campo della Virtus Velletri, squadra che come Rieti vanta due punti in classifica, e vittoriosa nell'ultimo turno contro St. Charles. Dopo la meritata vittoria casalinga contro Anagni, la Npc Willie, si è rimessa subito a lavoro, e non senza difficoltà, infatti Petrucci, ha accusato un risentimento muscolare, che non gli impedirà comunque di scendere in campo sabato, mentre è quasi certa l'assenza di Berrettoni, visto il grave infortunio di Frazier, il giovane play sarà tra i convocati di coach Rossi per la trasferta di Casale Monferrato.La sfida con Velletri, sarà quindi affrontata con il consueto numero di under, a disposizione del coach, che finora non hanno deluso le aspettative, con Berrettoni e Vujanac, entrati entrambi nel miglior quintetto under della settimana, per la soddisfazione del proprio coach, realizzato dal portale basketincontro, insieme a bomber Petrucci, che grazie ai suoi 28 punti, è entrato nella top5.Trasferta comunque insidiosa, con la Virtus Velletri, galvanizzata dal netto successo esterno contro St. Charles, 64-84, «Dobbiamo continuare la nostra crescita, abbiamo capito come affrontare questo campionato, tanta energia, e intensità in mezzo al campo, ho chiesto di continuare questo trend, la prestazione di Anagni è l'esempio di come si affrontano le avversarie in questo torneo, mi aspetto una gara dura, per 40 minuti», afferm ail coach Gianluca De Ambrosi.Fortitudo Anagni "A" - Scuola Basket FrosinoneFonte Roma - St.CharlesVirtus Pontinia - Pall.CassinoRoma Eur - Stelle MarineRiposa Vigna Pia RomaVirtus Pontinia 4Vigna Pia Roma 4Scuola Basket Frosinone 2NPC Willie Rieti 2Virtus Velletri 2Stelle Marine 2Fortitudo Anagni 'A' 2Roma Eur 2Pall. Cassino 0Fonte Roma 0St. Charles Roma 0