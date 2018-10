IL TABELLINO

RIETI - Una bella Npc Willie conquista i primi due punti stagionali, battendo al PalaSojourner la Fortitudo Anagni MMX per 85-80 (21-17, 45-31, 63-53 i parziali).Un ottima prestazione quella fornita dalla squadra di coach De Ambrosi, che alla prima occasione, cancella subito la brutta sconfitta ottenuta alla prima giornata, una vittoria del gruppo, dove però non sono mancati gli acuti dei singoli, su tutti un maestoso Petrucci, autore di 28 punti, e oggi vero incubo per Anagni.La Npc Willie entra subito in partita, mettendo in difficoltà gli avversari sull'asse Petrucci-Carosi, il primo quarto si chiude in vantaggio per i reatini, 21-17, che confermano le ambizioni di vittoria anche nel secondo quarto, mettendo quasi alle corde la squadra di coach Iacoangeli, all'intervallo Rieti conduce 45-31.Al rientro gli amarantocelesti sfiorano in varie occasioni il +20, grazie all'impatto positivo degli under Berrettoni e Vujanac, e al buon lavoro svolto da Fornara, Brandi e Annibaldi, ma proprio nel momento in cui la partita sembrava in cassaforte, i ragazzi di De Ambrosi subiscono un piccolo contraccolpo, infatti nell'ultimo quarto tra le file di Anagni si accende Pasqualoni, che mette a referto 22 punti, e porta i suoi al -1, regalando l'illusione della vittoria ai suoi compagni.Una vittoria ampiamente meritata per la Npc Willie, con coach De Ambrosi soddisfatto a fine gara: «Avevo chiesto una partita d'energia, un approccio diverso a livello mentale rispetto alla prima gara, tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato il loro contributo, è stata una vittoria di squadra. Al debutto abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, che oggi ha dato quasi 40 punti a Frosinone. Il nostro campionato iniziava oggi, non abbiamo ancora fatto nulla, ma abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra in questo campionato».: D'Ambrosio ne, Brandi, Petrucci 28, Carosi 17, Festuccia 4, De Angelis 4, Berrettoni 15, Cocco ne, Annibaldi, Bizzoni ne, Fornara 4, Vujanac 13. All. De Ambrosi Ass. Berrettoni: Pasqualoni 22, Lucarelli, Ruggeri 7, Coluzzi 15, Capotorto 1, Triggiani 11, Santucci 2, Fabiani 12, Di Mambro 10, Morrea ne. All. Iacoangeli Ass. De Simoni