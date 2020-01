© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al via il 2020 della Npc Willie, fanalino di coda del girone B in serie C Silver, tornata in palestra per preparare la delicata sfida di sabato sul campo del Roma Eur, formazione penultima in classifica. Due settimane fondamentali per gli amarantocelesti, che infatti chiuderanno il girone d'andata contro Roma Eur e Colleferro in casa, due formazioni che occupano il penultimo posto.Fare risultato in queste due sfide, permetterebbe al team di Angelucci di restare in corsa per l'obiettivo salvezza ancora alla portata e dei reatini, come afferma il capitano Andrea Buccioni: «Mancano due partite alla fine del girone d'andata, due partite contro squadre che lottano con noi per la salvezza. Siamo una formazione giovane e siamo consapevoli che possiamo migliorare, ma questo si può ottenere solo con l’impegno quotidiano in palestra».La squadra tornata al lavoro in vista dell'appuntamento di sabato (palla a due alle 21, si gioca all'impianto Tellene), ha perso Francesco Brandi, approdato in serie D al Basket Contigliano.