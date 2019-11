Npc Willie

CLASSIFICA

UNDER 20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sconfitta interna per la Npc Willie, che alla prima tra le mura amiche cede 105-75 alla Stelle Marine. Per i reatini si tratta della terza sconfitta in altrettante gare in questo avvio, condizionato dalle troppe assenze, che coach Angelucci è costretto a fronteggiare ogni settimana. Anche nella sfida contro le Stelle Marine, il tecnico reatino ha dovuto fare a meno di Annibaldi, Finco, Marcetic e Vujanac, tutti fermi ai box per infortunio. Dunque una gara difficile, che i padroni di casa riescono comunque a giocare a testa alta, nonostante la forza degli avversari, in lizza per ben altri obiettivi, grazie anche alla prova di Lorenzo Fornara, autore di 38 punti, con ben 7 triple messe a segno. Una prestazione da incorniciare per il classe 2002, vero valore aggiunto della formazione amarantoceleste. Positiva anche la prova di Andrea Buccioni, anche lui in doppia cifra, chiude con 13 punti. Sabato si torna in campo, gli uomini di Angelucci faranno visita alla capolista Lasalle.: Bizzoni 2, Colasanti 3, Emiliani 4, Fusacchia ne, D’Ambrosio 5, Buccioni 13, Matteucci 2, Ramacogi 1, Ciani 7, Fornara 38. All. Angelucci Ass. MarzioliFonte Roma 6Stelle Marine 6Lasalle 6Anagni 6Vis Nova 4Aprilia 4Ferentino 2Vigna Pia 2Borgo Don Bosco 0Colleferro 0Roma Eur 0Rieti 0Sorride invece l’under 20, piena di defezioni espugna Frascati e si posiziona al primo posto, 64-56 il punteggio finale. Risposte importanti sono arrivate da Nacchia e Marchetti, protagonisti con 13 e 14 punti. Bene anche a Leonardo Ciani e Cornacchiola. Lunedì si torna in campo, al PalaSojourner arriva la Uisp XVIII.