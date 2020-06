Rieti, serie C, playout: Picerno a valanga sul Rende, Sicula col minimo sforzo col Bisceglie: calabresi e pugliesi salutano la C

RIETI - Dopo il Rieti, retrocesso d'ufficio in serie D lo scorso 8 giugno per decisione del Consiglio Federale, anche Rende e Bisceglie salutano la serie C. A decretarlo è stato il doppio confronto playout, rispettivamente contro Az Picerno e Sicula Leonzio che mantengono la categoria "sul campo", le cui gare di ritorno si sono giocate stasera, martedì 30 giugno.

Il ribaltone

La partita più avvincente è stata senza ombra di dubbio quella stravinta dall'Az Picerno che dopo lo 0-1 rimediato all'andata a Rende, aveva la necessità di vincere. Lo ha fatto con un 3-0 agevolato al 2' dall'autorete di Origlio, rafforzato dal raddoppio di Esposito al 23' e rifinito da Pitarresi al 53' sfruttando anche l'inferiorità numerica dei calabresi.

La conferma

Nell'altra sfida, invece, la Sicula Leonzio dopo essersi imposto per 1-0 domenica a Bisceglie, si è ripetuta anche sul proprio terreno di gioco, sempre col minimo scarto, stavolta caratterizzato dal gol di Catania al 72'. Siciliani salvi e pugliesi costretti a retrocedere per la seconda volta in due anni: lo scorso anno fu proprio il Rieti a condannare i nerazzurri.

