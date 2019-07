LIMITE INVALICABILE?

TIRELLI-MARCHEGGIANI: ECCO LA FIRMA

RIETI – Serie C, ci risiamo. A poche ore dal varo del calendario 2019/2020, la Lega è alle prese con l'ennesimo grattacapo estivo causato dai ripescaggi di Bisceglie e Audace Cerignola, che fanno “lievitare” l'organico della serie C a 61 club portando il girone meridionale – quello del Rieti, per intenderci – addirittura a 21 squadre. Si tornerà a giocare la domenica: orari 15 e 17.30, col Rieti che dovrebbe disputare i match casalinghi nella prima fascia. Inoltre ci saranno tre anticipi, uno per girone, serali al sabato e il posticipo sulla Rai del lunedì.Per Ghirelli e soci, però, “quota-60” rappresenta un limite oltre il quale non andare per non creare precedenti pericolosi, ma domani è già tempo di dare l'input al computer per calcolare i calendari dei tre gironi e c'è davvero poco spazio per le riflessioni: bisogna agire in fretta e decidere cosa fare. Accettare una C a 61? Se la risposta dovesse essere no, chi tra Paganese, Modena e Reggiana (la prima riammessa, le seconde ripescate) tornerà in serie D? Domanede da un miliardo di dollari, interrogativi che rischiano seriamente di rendere calda ed esplosiva l'atmosfera, oltre a costringere le società del girone che accoglierà la 20esima (e forse anche la 21esima) formazione a rivedere anche prezzi e organizzazione degli abbonamenti stagionali.Ieri sera intanto, è arrivata la firma sui contratti di Tirelli e Marcheggiani, che dopo una stagione tornano "a casa". L'annuncio ufficiale dell'accordo - fino al 30 giugno 2020 - arriverà in mattinata. «Ha prevalso il senso d'appartenenza e la voglia di tornare laddove era stato ottenuto un risultato sportivo storico - ammette il procuratore dei due giocatori, Stefano Guercini - nonostante molte offerte importanti arrivate per entrambi i ragazzi, i quali però volevano solo Rieti: ho dovuto abbassare le saracinesche, ma sono contento perché c'è la prospettiva di fare bene».